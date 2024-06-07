Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.9 комментариев
Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией
Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией
Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.
Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.