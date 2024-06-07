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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    20 комментариев
    7 июня 2024, 07:58 • Новости дня

    Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    6 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.

    По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

    «Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», –  утверждает чиновник.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

    Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.


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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

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    6 июня 2024, 08:22 • Новости дня
    В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

    Подполье: иностранные наемники все чаще вступают в конфликты с жителями Херсона

    В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Херсоне участились случаи конфликтов между иностранными наемниками и мирными жителями, сообщил представитель подполья.

    Как рассказали РИА «Новости» в подполье, из-за этих конфликтов мирные жители Херсона стали охотнее делиться информацией о местах расположения наемников.

    Ранее сообщалось, что число иностранных наемников в Херсоне значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    6 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

    Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.

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    6 июня 2024, 10:27 • Новости дня
    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Замглавы администрации президента Орешкин сообщил о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень социального оптимизма в России за 2024 год достиг рекорда, сообщил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024 замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    По его словам, за последний год у нас рекордный уровень социального оптимизма, таких уровней не было никогда, передает ТАСС.

    Орешкин отметил, что, с одной стороны, это достижение, а с другой – удержать планку будет довольно сложно.

    Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну.

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    6 июня 2024, 14:21 • Новости дня
    Китай раскрыл устремления в отношении Украины

    МИД КНР: Китай продолжит создавать условия для решения украинского кризиса

    Китай раскрыл устремления в отношении Украины
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай намерен продолжить продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, и работать со всеми сторонами конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Об этом Мао Нин заявила, комментируя итоги межмидовских консультаций Украины и Китая, которые состоялись 5 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Китая заявляли, что представители Пекина не отправятся на конференцию в Швейцарию, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский сумел разозлить Китай.

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    6 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

    Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».

    В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.

    Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.

    Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    6 июня 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Белого, Колодезя, Веселого, Высокой Яруги, Жовтневого и Циркунов в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генштаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

    Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 140 человек, танк, два БТР, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Боровой (Харьковская область), Ивановки, Колодезя и Нового (ДНР). Также она отразила две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 155 человек, два БТР, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М198, САУ «Акация» и американское орудие М119.

    Между тем Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 640 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    6 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Yonhap: Путин впервые положительно высказался о позиции Сеула по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств «впервые публично положительно оценил» решение Республики Корея не поставлять вооружения Украине напрямую, обратило внимание южнокорейское агентство Yonhap, представитель которого принимал участие во встрече.

    Слова российского лидера Yonhap называет «примирительным жестом». Южнокорейское информационное агентство указало, что это контрастировало с «жесткой позицией» Путина по отношению к Японии, передает ТАСС.

    Напомним, Путин на встрече заявил, что Республика Корея не занимается прямыми поставками вооружений в зону украинского конфликта. «Мы это высоко ценим», – отмечал глава государства.

    Также он говорил, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

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