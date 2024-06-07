Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

«Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», – утверждает чиновник.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.





