Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.8 комментариев
Из Очеретино эвакуировали 53 человека из-за постоянных обстрелов ВСУ
Российские военные организовали эвакуацию жителей поселка Очеретино в ДНР, который находится в зоне боевых действий и подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.
Из-за опасности артиллерийских ударов и атак дронов жителей вывозили группами на автомобилях, а затем доставляли в пункт временного размещения (ПВР), сообщает ТАСС.
На данный момент в ПВР находятся 53 человека, эвакуированных из Очеретино, Бердычей, Архангельского и других населенных пунктов.
Отмечается, что люди прибыли в подавленном состоянии, так как долгое время находились под обстрелами, в подвалах.
В ПВР им предоставляется помощь и поддержка: обеспечение питанием, медицинская помощь, оформление документов, душевые, горячая вода и места для стирки вещей.
Также в ПВР пригласили ансамбль песни и пляски ЦВО, чтобы поднять настроение людям, потерявшим имущество.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли эвакуирующихся мирных жителей в Харьковской области. Ранения получили 12 человек.