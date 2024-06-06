Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Киев захотел взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
Киев заявил о планах взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.
По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».
«Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», – утверждает чиновник.
Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.
Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.