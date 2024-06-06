Росатом решил инвестировать в производство редкоземельных металлов в Соликамске

Росатом запланировал инвестировать в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске

Проработка возможности реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов является частью соглашения о намерениях по развитию Соликамского городского округа, которое было подписано сторонами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта – 7,4 млрд руб. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно, будет создано более 200 новых рабочих мест.

В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами горнорудного дивизиона Росатома и АО «Русредмет».

В правительстве Пермского края отмечают, что после передачи акций Соликамского магниевого завода госкорпорации «Росатом» предприятие начало уверенно развиваться.

«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал. Мы уже разработали программы подготовки на территории Пермского края высококвалифицированных специалистов в соответствии с кадровой потребностью Горнорудного дивизиона. В целом реализация проекта существенно повысит инвестиционную привлекательность Соликамска и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона», – подчеркнул губернатор Махонин.

«Наша стратегическая задача – обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках. В свою очередь, это позволит предприятиям топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» гарантировать необходимые объемы производства различных форм проката и порошков для российской электронной промышленности. Мы гарантируем импортозамещение РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции», – отметил Шеметов.