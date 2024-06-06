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Росатом решил инвестировать в производство редкоземельных металлов в Соликамске
Росатом запланировал инвестировать в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске
Возможность строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» будет рассмотрена правительством Пермского края и АО «Атомредметзолото», входящего в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.
Проработка возможности реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов является частью соглашения о намерениях по развитию Соликамского городского округа, которое было подписано сторонами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта – 7,4 млрд руб. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно, будет создано более 200 новых рабочих мест.
В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами горнорудного дивизиона Росатома и АО «Русредмет».
В правительстве Пермского края отмечают, что после передачи акций Соликамского магниевого завода госкорпорации «Росатом» предприятие начало уверенно развиваться.
«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал. Мы уже разработали программы подготовки на территории Пермского края высококвалифицированных специалистов в соответствии с кадровой потребностью Горнорудного дивизиона. В целом реализация проекта существенно повысит инвестиционную привлекательность Соликамска и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона», – подчеркнул губернатор Махонин.
«Наша стратегическая задача – обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках. В свою очередь, это позволит предприятиям топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» гарантировать необходимые объемы производства различных форм проката и порошков для российской электронной промышленности. Мы гарантируем импортозамещение РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции», – отметил Шеметов.