Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз курса рубля

В Минэкономразвития заявили об отличии динамики курса рубля от прогнозной траектории

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что первое полугодие – это работа бюджетного правила. «ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила — то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился», – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, в перспективе ожидается, что импорт немного подрастет, «и лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок». Решетников добавил, что «в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться».

Ранее министр заявлял, что в России есть признаки перегрева экономики, однако страна может развиваться при инфляции выше таргета.