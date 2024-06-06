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Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз курса рубля
В Минэкономразвития заявили об отличии динамики курса рубля от прогнозной траектории
Минэкономразвития России пересмотрит прогноз курса рубля к лету из-за отклонения его текущей динамики от прогнозной траектории, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях ПМЭФ.
Он пояснил, что первое полугодие – это работа бюджетного правила. «ЦБ продает валюту в рамках бюджетного правила — то, что с прошлого года было отложено. И в условиях, когда у нас импорт стабилизировался на достаточно низком уровне, а с поступлениями от экспорта в условиях возврата валютной выручки все в порядке, у нас торговый баланс, по данным оперативной статистики, в последние недели ощутимо укрепился», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, в перспективе ожидается, что импорт немного подрастет, «и лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок». Решетников добавил, что «в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться».
Ранее министр заявлял, что в России есть признаки перегрева экономики, однако страна может развиваться при инфляции выше таргета.