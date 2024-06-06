Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину
Генсек НАТО Столтенберг опроверг слухи об отправке войск на Украину
Военный блок НАТО не собирается отправлять войска на Украину, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.
По его словам, в настоящее время альянс фокусируется на том, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины и сохранить устойчивым финансирование Киева, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин на полях Петербургского форума назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО.