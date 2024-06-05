Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин назвал «собачьим бредом» утверждения о планах России напасть на НАТО
Утверждения Запада о готовности России напасть на страны НАТО являются чушью, «бредом собачьим», заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете! Бред собачий!», – возмутился российский лидер, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит, прежде всего, им самим.
«Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.