В Грузии обвинили НАТО в намерении обмануть страну

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что исчезла главная оговорка из оригинального устава, что каждая страна сама может решить, использовать или нет военную помощь, передает ТАСС.

Получается, что была создана «основанная на лжи пропаганда» того, что членство в НАТО – это гарант безопасности, заявили в партии.

В грузинском переводе формулировка гласит, что союзники «осуществят все необходимые действия», а в версии на английском – государства-члены сделают то, что «сочтут необходимым».

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии.



