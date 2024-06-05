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    Путин: Россия никому не угрожает
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    20 комментариев
    5 июня 2024, 21:00 • Новости дня

    В Грузии обвинили НАТО в намерении обмануть страну

    В Грузии обвинили НАТО в намерении обмануть страну
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Грузинская партия «Сила народа» обвинила НАТО в том, что они намеренно обманывали Тбилиси, прописав в уставе на грузинском языке обязательство стран-участниц защищать друг друга.

    Отмечается, что исчезла главная оговорка из оригинального устава, что каждая страна сама может решить, использовать или нет военную помощь, передает ТАСС.

    Получается, что была создана «основанная на лжи пропаганда» того, что членство в НАТО – это гарант безопасности, заявили в партии.

    В грузинском переводе формулировка гласит, что союзники «осуществят все необходимые действия», а в версии на английском – государства-члены сделают то, что «сочтут необходимым».

    Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии.


    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    5 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    @ IMAGO/Fotostand /Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду о готовности предоставить доказательства угроз в его адрес «разделить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо», пережившего недавно покушение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В последнее время нам многим угрожали, в том числе судьбой премьер-министра Словакии, в которого выпустили пули. В прямой форме нам угрожали. Если какая-нибудь страна заинтересуется, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», – сказал он.

    Ранее еврокомиссар Оливер Вархели признал, что в телефонном разговоре с главой правительства Грузии упоминал покушение на премьер-министра Словакии, но назвал эти фразы вырванными из контекста.

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    5 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произошедший в 2014 году государственный переворот на Украине повлек за собой катастрофу, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

    Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

    Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

    Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.

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    3 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в Грузии
    Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в Грузии
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в понедельник председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, назвав закон «грузинским».

    Президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон – ее вето было преодолено 28 мая.

    4 июня закон будет опубликован. После этого в течение 60 дней НПО и СМИ, которые более чем на 20% финансируются извне, должны зарегистрироваться в реестре министерства юстиции. Таким образом, в сентябре они впервые должны открыть свои источники финансирования за 2023 год. Часть НПО, выступающая против закона, обещала его бойкотировать. Оппозиция называет закон «русским», Запад критикует Грузию за него.

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    4 июня 2024, 11:21 • Новости дня
    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду
    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Хирургические операции по смене пола будут запрещены в Грузии, заявил во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили в связи с планами изменить законодательство инициируемым пакетом «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Будут запрещены хирургические операции или иные медицинские манипуляции по смене пола», – сказал он на пресс-конференции.

    В государственных документах гражданин не сможет указывать иной пол, отметил он.

    Также, по словам Шалвы Папуашвили, «будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар».

    Ограничения коснутся и кинотеатров.

    Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, 17 мая объявляется выходным днем в честь святости семьи и почтения к родителям.

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    3 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    США решили ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    США заявили о готовности ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    США решили ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о твердой решимости США ввести визовые санкции против Грузии в ответ на принятие закона «О прозрачности иностранного влияния».

    «Мы ясно дали понять, что не будем медлить с введением санкций», – передает ТАСС слова Миллера. 

    При этом он уточнил, что на данный момент конкретные меры воздействия еще не определены и будут объявлены позднее.

    Ранее парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах.


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    4 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    В Минобороны заявили о подготовке НАТО новых прокси-войн против России
    В Минобороны заявили о подготовке НАТО новых прокси-войн против России
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка США и другими странами НАТО «новых прокси-войн» является одной из военных угроз для будущего России, заявили генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов.

    В статье Колесникова и Круглова в журнале Минобороны «Военная мысль» указывается, что новые силы США и НАТО размещаются в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции, передает ТАСС.

    Колесников и Круглов полагают, что речь идет о подготовке указанных стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией. В частности, не исключена «провокация по блокированию Калининградского особого района».

    Колесников возглавляет 12-е Главное управление Минобороны, которое отвечает в том числе за готовность к применению ядерного арсенала России.

    Кроме того, заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале, отметил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на острове Борнхольм в Балтийском море создает угрозу для сил и объектов Балтийского и Северного флотов.

    Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    4 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Грузия отказалась принимать директивы из-за рубежа
    Грузия отказалась принимать директивы из-за рубежа
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия не будет строить повестку дня на основании директив извне, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы очень дорожим отношениями с партнерами, дружба для нас принципиально важна – с теми странами, которые все эти годы стоят на страже нашей территориальной целостности, – сказал он журналистам. – Но в то же время важно, чтобы эти отношения основывались на ценностях и имели характер партнерства».

    По его словам, «власти Грузии ни от кого не примут директив».

    «Не должно быть по отношению к Грузии высокомерия со стороны других государств», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что ранее «во власти Грузии была агентура, выполнявшая иностранные директивы».

    «Мы будем действовать только в соответствии с национальными интересами, защищая их до конца», – подчеркнул премьер-министр.

    При этом глава грузинского кабмина выразил готовность «выслушивать аргументы со стороны, а также критические замечания».

    Премьер-министр также подверг критике посла Германии в Грузии Петера Фишера за его нападки на власти страны.

    «Этот человек, называемый послом Германии, продолжает делать спекулятивные заявления, которые потом используют для дезинформации, – отметил премьер. – Это вызывает сожаление».

    На днях посол Германии опубликовал заявление канцлера Олафа Шольца без упоминания о том, что оно касалось ситуации в его собственной стране с атаками на политиков. Это заявление посла было использовано оппозицией Грузии и ее СМИ как касающееся грузинской действительности.

    «Такое является не нашей проблемой, а проблемой Германии, когда ее посол выделяется несерьезными действиями», – сказал глава правительства, напомнив, что ранее Петер Фишер участвовал в предвыборных вояжах в регионы оппозиционной партии «Лело».

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    4 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Пушков похвалил Грузию за решимость и «цивилизационный стержень»
    Пушков похвалил Грузию за решимость и «цивилизационный стержень»
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Намерение грузинских властей ввести в стране запрет на ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) является серьезным шагом, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Если учесть, что ЛГБТ+ (ЛГБТ –Движение признано экстреистским в России) и его символика сегодня – главная ценность ЕС и всего западного мира, его, так сказать, «знамя, сила и оружие», то шаг просто революционный. Чтобы бросить вызов этому знамени нужны большая решимость и цивилизационный стержень», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По его мнению, намерение грузинских властей запретить пропаганду однополой любви обусловлено пониманием того, что при вступлении в ЕС на общих основаниях Грузия получит «в одном флаконе все 72 гендера плюс однополые браки с двумя бородатыми мамами», предположил сенатор.

    «Похоже, на этот путь в Грузии вставать не хотят», – подытожил он.

    Ранее сообщалось, что в Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду.

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    4 июня 2024, 14:33 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «тяжелой провокации»
    Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «тяжелой провокации»
    @ IRAKLI GEDENIDZE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике президента Саломе Зурабишвили, которая назвала «ударом ножом в спину отношениям с Европой и США» победу в тендере на строительство порта в Анаклиа на Черном море китайской компании, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это заявление Зурабишвили является несерьезным, является очень тяжелой провокацией и спекуляцией», – сказал премьер-министр.

    По его словам, Грузии важно развивать торгово-экономические отношения с Китаем, поэтому привлечение для реализации Анаклийского проекта китайских партнеров облегчит эту задачу.

    Ираклий Кобахидзе напомнил, что в прошлом году Грузия подписала соглашение с Китаем о стратегическом партнерстве, которое важно для Тбилиси «политически и экономически».

    «У Грузии стратегическое расположение, исторически наша страна связывала Европу и Азию, Восток и Запад. Для максимального восстановления этой функции принципиально важно развивать наши торгово-экономические отношения с Китаем», – подчеркнул он.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклиа самого глубоководного порта на Черном море.

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    4 июня 2024, 08:59 • Новости дня
    В Крыму заявили, что серьезный разговор о СВО возможен только с Вашингтоном

    Постпред Крыма Мурадов заявил, что серьезный разговор о СВО можно вести только с Вашингтоном

    Tекст: Александра Юдина

    Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что «в Киеве не с кем вести переговоры», серьезный разговор о СВО возможен только с Вашингтоном.

    По его словам, серьезное обсуждение хода СВО вероятно только с Белым домом, так как именно оттуда руководят операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на российской территории, передает РИА «Новости».

    Мурадов отметил, что говорить с США можно даже не о судьбе Украины, а о требованиях, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в декабре 2021 года.

    При этом постпред заметил, что страны Североатлантического альянса сделали «множественные шаги, чтобы разрушить все, что было в мировой повестке на конец 2021 года».

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    4 июня 2024, 13:47 • Новости дня
    The Daily Telegraph: НАТО готовит план переброски войск США к границам России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО готовит план переброски американских войск к границам России на случай якобы возможного нападения ВС РФ на одну из стран альянса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    По данным издания, готовятся несколько сухопутных коридоров, способных в случае необходимости заменить основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу железнодорожным путем через Нидерланды и Германию, передает ТАСС.

    Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил СМИ, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам, поэтому нужны альтернативные маршруты переброски войск.

    НАТО больше не кажутся состоятельными крупные логистические базы, потому что в случае потенциального конфликта они могут быть легко атакованы.

    По словам Зольфранка, также систем ПВО у НАТО «всегда будет недостаточно» для защиты всех ключевых логистических узлов и других целей в Европе.

    Кроме того, пишет The Daily Telegraph, НАТО также готовит коридоры по маршруту Италия – Словения – Хорватия – Венгрия, Греция – Болгария – Румыния, Турция – Болгария – Румыния и Норвегия – Швеция – Финляндия.

    Эти пути позволят альянсу обеспечить гибкость в случае потенциальных ударов со стороны России.

    Между тем ранее начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом.

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    5 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    В ЕС допустили приостановку безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) может пересмотреть безвизовый режим с Грузией в связи с принятием в стране закона об иноагентах, пишут СМИ.

    Как заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, договоренность о либерализации визового режима с Грузией была достигнута при соблюдении определенных условий, однако теперь предстоит проверить, действуют ли они до сих пор, передает издание «Страна».

    Для приостановки безвизового режима не требуется согласия всех стран ЕС, достаточно получить одобрение большинства, отметил Герчинский. Он выразил уверенность, что эта мера будет рассмотрена «как один из вариантов и страны-члены примут решение».

    Вместе с тем Герчинский отметил, что такое решение негативно скажется на простых грузинских гражданах, что не является целью ЕС.

    Ранее граждан Грузии заверили в сохранении безвизового режима с Европой.

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    3 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Грузия обвинила иностранные государства в потворствовании радикализму

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил иностранные государства в потворствовании радикализму в его стране путем непрозрачного финансирования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Самым разочаровывающим в течение последних двух месяцев (обсуждения закона «О прозрачности иностранного влияния») было то, что ни одно иностранное государство, ни один иностранный донор и ни одно НПО, финансируемое из-за рубежа, не оказались готовыми добровольно взять на себя обязательство прозрачности перед народом Грузии, – заявил он на пресс-конференции после подписания закона. – Ни одно!».

    По его словам, в действительности протесты «обнажили лишь желание иметь привилегию тратить скрытно от народа иностранные поступления».

    «Радикальная оппозиция ставит интересы других стран выше интересов грузинского народа, – сказал Шалва Папуашвили. – Поэтому мы увидели шантаж, угрозы, упоминания «Майдана», выступления на антиправительственной акции протеста министров других стран».

    Председатель парламента Грузии выразил уверенность, что со временем «развеется дезинформация, спадут эмоции, оздоровится политическая система, снизится уровень радикализма».

    Он заявил, что «главной целью закона является усиление политической, экономической и социальной системы Грузии от вмешательства извне».

    «Нам рисовали апокалиптический сценарий только из-за того, что закон предусматривает простую обязанность организаций, если их доходы более чем на 20% состоят из иностранных поступлений, раз в год декларировать свои финансы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Как заявил председатель парламента Грузии, «главная проблема состоит в том, что европейские и американские фонды финансируют тех, кто занят в Грузии террором, насилием и угрозами».

    «Это вызывает сожаление, так как для народа Грузии европейские и американские фонды ассоциируются с террором и угрозами», – заявил он.

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    3 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Оппозиция Грузия объединилась вокруг президента Саломе Зурабишвили

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинские оппозиционные партии в понедельник подписываются под «Грузинской хартией» президента Саломе Зурабишвили в ее дворце с целью объединиться перед выборами в парламент и затем, в первой половине 2025 года, потребовать провести досрочные, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В День независимости 26 мая президент сообщила об этой Хартии, которая, по замыслу Зурабишвили, должна принести победу на выборах в октябре «прозападным силам», позволить при ее координации сформировать кабмин, провести реформы и в том числе отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», а затем снова провести парламентские выборы.

    Подписи уже поставили партия «Для справедливости» и «Зеленая партия», ожидается подписание саакашвилевским «Единым национальным движением» и другими, хотя не все оппозиционеры решили присоединиться.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это объединение «Хартией войны» и «Союзом радикалов».

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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