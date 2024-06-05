Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.7 комментариев
В Москве раскрыли экстремистскую организацию
В Москве задержаны группу подозреваемых в экстремизме
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве семь человек, подозреваемых в организации экстремистской группировки, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
По данным следствия, задержанные лица являлись членами запрещенной в России организации. Они «систематически проводили собрания, на которых пропагандировали экстремистские идеи, вербовали новых членов и планировали противоправные акции», передает ТАСС.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества») и 282.2 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и причастность других лиц к данной противоправной деятельности.