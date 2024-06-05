Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Свидетели рассказали подробности ЧП с индийскими студентами в Великом Новгороде
Очевидица рассказала подробности ЧП с индийскими студентами в Великом Новгороде
Индийские студенты, утонувшие в реке Волхов в Великом Новгороде, не находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказала очевидица происшествия.
На пляже купались индусы, они были трезвые, бегали по воде и брызгались, не заходили глубоко, сказала собеседница «Газеты.Ru».
Кто-то начал тонуть, остальные бросились спасать человека, но их понесло течением. Один индиец смог спастись сам, других пытались спасти очевидцы.
Девушку с пристани вытащили спасательным кругом.
На место прибыли пожарные, медики, СК, а также множество индусов, вероятно, их друзья, продолжила собеседница.
Сейчас по реке плавают четыре катера, вероятно ищут тела погибших.
Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что найдено тело одного из утонувших в реке Волхов студентов, предположительно, это гражданин Индии.