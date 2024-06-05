Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Найдено тело утонувшего у кремля в Великом Новгороде студента
Обнаружено тело одного из утонувших на реке Волхов в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент произошел вечером 4 июня, на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля начала тонуть девушка, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
На место прибыли спасатели, предварительно было установлено, что девушка и четверо молодых людей пошли купаться, из-за сильного течения они начали тонуть. Девушку спасли очевидцы. Поиск остальных продолжился в среду.
СК сообщил о найденном теле одного погибшего. Проводится осмотр места происшествия.
По уточненным данным ведомства, утонули трое молодых людей и одна девушка. Все они являлись студентами медицинского института НовГУ в возрасте 18-20 лет.
Глава региона Андрей Никитин отмечал, что, согласно предварительным данным, это студенты из Индии. Официального подтверждения этим данным нет.