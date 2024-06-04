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    4 июня 2024, 16:59 • Новости дня

    В Кремле не раскрыли имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным

    Песков: Имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным будет названо ближе к 7 июня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина пока не будет оглашено, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, будет ли модерировать пленарку российский или зарубежный журналист, Песков сказал, что имя модератора будет объявлено ближе к 7 июня, передает ТАСС.

    Ранее Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.

    3 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    Белоусов на совещании Совбеза с Путиным появился в военной форме
    @ kremlin.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов надел на совещание Совбеза с президентом Владимиром Путиным военную форму, фотографии опубликовала пресс-служба Кремля.

    Министр на совещании, которое проходило в режиме видеосвязи, впервые присутствовал в военной форме, передает РИА «Новости».

    Белоусов – действительный госсоветник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

    Напомним, на совещании обсуждались вопросы информационной безопасности.

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    2 июня 2024, 15:37 • Новости дня
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Иброхиму Абдурахмонову за вкусные фрукты.

    На церемонии официальной встречи перед переговорами с узбекистанским коллегой в резиденции «Куксарой» Путин обратился к Абдурахмонову, сказав: «Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно». Фрагмент беседы появился в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Министр назвал такую оценку от Путина большой ответственностью.

    Ранее Путин поблагодарил главу Узбекистана за гостеприимство.

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    4 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
    Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.

    «У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов – Республику Алтай», –  указаны слова главы государства на сайте Кремля.

    Турчак в свою очередь принял предложение Путина занять должность врио главы республики, отметив, что намерен заручиться поддержкой жителей региона, чтобы пойти на выборы.

    Путин призвал Турчака активно поработать с людьми на территории республики перед выборами.

    В данный момент президент проводит встречу по видео-конференц-связи. При этом российский лидер пообещал Турчаку личную встречу, когда тот вникнет в дела области.

    Ранее Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.

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    3 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по автотуризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совещании с правительством во вторник президент России Владимир Путин обсудит развитие автомобильного туризма в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Профильной темой совещания станет развитие автотуризма в России, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Свои доклады зачитают министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    Кроме того, в ходе совещания рассмотрят «ряд актуальных текущих вопросов».

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    2 июня 2024, 15:04 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

    В частности, 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, передает ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Также на следующей неделе у Путина запланирована встреча с правительством.

    Ранее президент Зимбабве решил участвовать в ПМЭФ.

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    3 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин предложил на совещании Совбеза обсудить информационную безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России начал обсуждение с темы информационной безопасности.

    «Обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик – Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития», – цитирует президента ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами СБ России.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин поздравил избранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост главы мексиканского государства.

    «Мексика – традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», – обратился Путин к латиноамериканскому политику в телеграмме. Текст послания приводится на сайте Кремля.

    Российский лидер поздравил ее с победой на выборах главы государства.

    Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны.

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    3 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поздравил евреев в России с Днем спасения и освобождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех отмечающих с Днем спасения и освобождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 Ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, а также является консолидацией усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму.

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    3 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на начало второй половины дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Предыдущее совещание Путина с Совбезом проходило в пятницу, 31 мая.

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    4 июня 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о «сгоревшей даче Путина» на Алтае

    Песков о якобы сгоревшей на Алтае «даче Путина»: Такого объекта нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что на Алтае якобы сгорела некая «дача» Владимира Путина.

    Представитель Кремля отметил, что такого официального объекта не существует. «Мы просто не располагаем такой информацией», – приводит его слова ТАСС.

    У президента, уточнил Песков, нет резиденции на Алтае.

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    3 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится к ПМЭФ, он традиционно выступает на форуме, готовится его участие в дискуссии на пленарном заседании, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что на форуме также пройдут международные контакты.

    Напомним, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва решил участвовать в ПМЭФ. В Россию в воскресенье для участия в ПМЭФ вылетел премьер ЦАР Феликс Молуа.

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    4 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин принял отставку главы Республики Алтай Хорохордина

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин принял отставку Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай.

    Как указано на официальном сайте правовых актов, глава государства принял заявление главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. о досрочном прекращении полномочий.

    Также Путин назначил первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой региона.

    Ранее Путин предложил Турчаку возглавить республику. До этого Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост главы республики Алтай. Свое решение он объяснил переходом на другую работу.

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    4 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи

    Эксперты объяснили решение Путина назначить Турчака врио главы Республики Алтай

    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В граничащей с Китаем, Монголией и Казахстаном Республике Алтай сейчас формируется мощнейший связывающий Восток и Запад транспортный узел, к которому в перспективе могут подключиться Индия и Пакистан. Руководить такими важными проектами должен профессиональный управленец, каковым является Андрей Турчак, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин и депутат Олег Матвейчев. Ранее Владимир Путин предложил Андрею Турчаку занять пост врио главы Республики Алтай.

    «Сегодня Республика Алтай занимает лидирующие позиции по объему инвестирования среди всех регионов России. Но имеющиеся достижения необходимо приумножать новыми крупными проектами. Тем более, что данный субъект имеет колоссальный туристический потенциал», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Таким образом, успешное развитие республики выдвигает особые требования к главе региона. Алтаю нужен не просто человек, способный бережно относиться к его природному и экономическому богатству, но и первоклассный управленец, чьи компетенции позволят эффективно распределять получаемые средства», – уточняет он.

    По словам Данилина, Турчак выглядит максимально подходящей кандидатурой на пост руководителя данного региона. «За его плечами огромный опыт пребывания на руководящих постах. Он зарекомендовал себя харизматичным и мудрым политиком, умеющим совмещать федеральные и региональные интересы. Думаю, ему не составит труда находить компромиссы между требованиями крупного бизнеса и чаяниями местного населения», – считает собеседник.

    «Кроме того, новый глава региона должен суметь совладать и с геополитическими реалиями. Алтай находится на границе с Китаем. Этот факт создает колоссальные перспективы в контексте развития логистической инфраструктуры. Однако реализовать их получится лишь у энергичного управленца», – акцентирует Данилин.

    Владимир Путин прекрасно осознает важность Республики Алтай для экономического развития России, добавляет Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, президент старается направлять в регион лишь «лучших из лучших».

    «Андрей Турчак уже имеет опыт региональной работы. Он долгое время находился на посту губернатора Псковской области. После он трудился в Совете Федерации и в генеральном совете партии «Единая Россия». Республика Алтай получит по-настоящему эффективного менеджера», – уточняет он.

    «В регион привлекаются колоссальные денежные средства. Это прекрасное и живописное место, обладающее внушительным туристическим потенциалом. Уже сейчас там строятся пятизвездочные отели, привлекающие внимание даже самых искушенных граждан России. Речь идет о проектах мирового уровня, способных посоревноваться с лучшими курортами Крыма и Сочи», – уверен собеседник.

    «Кроме того, Алтай является перекрестком логистических путей между Востоком и Западом. Регион тесно связан с Китаем. Потенциально, уже имеющиеся дороги можно будет расширить даже до Индии и Пакистана. Формируется мощнейший транспортный узел, который обогатит не только республику, но и всю нашу страну», – считает депутат. Матвейчев назвал планы по развитию Республики Алтай амбициозными, имеющими геополитический масштаб.

    Ранее Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. По словам президента, Турчак обладает хорошим опытом работы в исполнительных органах власти.

    Путин подчеркнул, что данный регион является перспективным. На сегодняшний день он активно развивается по многим направлениям, в том числе и в сфере туризма. Турчак положительно воспринял предложение. Он согласился с тем, что республика обладает колоссальным потенциалом.

    «Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона», – заверил он.

    Турчак также попросил Путина о личной встрече после того, как он более тщательно вникнет в дела субъекта. Он подчеркнул готовность сделать «подробный, содержательный доклад» по сложившейся ситуации в республике. «Мы так и сделаем, обязательно, это общая практика. Обязательно увидимся, поговорим», – согласился глава государства.

    Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал с должности председателя «Молодой Гвардии Единой России». В 2009 году был назначен губернатором Псковской области. На этом посту он трудился вплоть до 2017 года. Затем Турчак представлял Псковскуюобласть в Совете Федерации. С 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Кроме того, с декабря 2021 года Турчак занимает пост секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

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    4 июня 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с президентом Боливии на полях ПМЭФ

    Официальный представитель Кремля Песков анонсировал встречу Путина и Арсе в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин проведет встречу с лидером Боливии Луисом Арсе на полях Петербургского экономического форума, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, внешнеполитической повестке ПМЭФ будет посвящена отдельная пресс-конференция, однако уже сейчас можно сказать, что президент Путин проведет встречу с лидером Боливии Луисом Арсе.

    «Это будет хороший повод для разговора двух президентов», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Песков анонсировал участие Путина в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.


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    4 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Песков анонсировал работу Путина по тематике регионов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во вторник президент Владимир Путин продолжит работать по региональной тематике, Кремль дополнительно сообщит об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ближайшее время Кремль проинформирует о том, как будет вестись работа президента с регионами во вторник, сказал Песков, передает ТАСС.

    На вторую половину дня у него запланировано совещание с кабинетом министров по видеоконференцсвязи из Петербурга, добавил Песков.

    В среду у Путина начнется программа в преддверии ПМЭФ.

    На совещании с правительством ожидаются доклады министра экономического развития Максима Решетникова, главы Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова.

    Кузнецов доложит о том, как движение отслеживает развитие инфраструктуры, необходимой для развития туризма, и выскажется о текущих проблемах в отрасли.

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