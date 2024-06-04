Героя Советского Союза и России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Tекст: Алексей Дегтярев

На церемонии были члены семьи и близкие полярника, она прошла с участием роты почетного караула, передает РИА «Новости».

Проститься с ним пришел также спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также церемонию посетил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.





Чилингарова похоронили рядом с академиком Николаем Лаверовым и народной артисткой СССР Верой Васильевой.

Президент Владимир Путин прислал траурный венок на похороны, их также отправили администрация президента, Госдума, Совет Федерации, премьер Михаил Мишустин, Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, РАН и другие.

Володин в ходе церемонии прощания отметил, что Артур Чилингаров – это «человек планетарного масштаба» и достояние всего мира.

«Он сделал себя сам. Причем не искал легких путей. Жизнь его всегда была связана с риском, с выбором решений», – подчеркнул спикер Госдумы, передает ТАСС.

Также Володин отметил, что Чилингаров был человек «с положительными эмоциями», даже при обсуждении проблем он был настроен на то, «что обязательно все получится».

До этого во вторник гроб с телом Артура Чилингарова привозили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве.