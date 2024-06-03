В Иркутской области обсудили подготовку кадров для центра химии в Усолье-Сибирском

В Иркутской области обсудили подготовку кадров для федерального центра химии в Усолье-Сибирском

Она подчеркнула, что кадровая доступность становится одним из ключевых конкурентных преимуществ регионов. Субъекты, которые смогут предложить кадровый резерв и обеспечить квалифицированной рабочей силой действующие или планируемые к реализации инвестиционные проекты, будут выигрывать в конкурентной борьбе за реализацию масштабных промышленных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По поручению президента Владимира Путина ведется работа по формированию нового Национального проекта «Новые материалы и химия», в рамках которого предполагается три федеральных проекта, планируется, что одним из них станет федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское. На сегодняшний день уже разработана концепция федерального центра химии и находится на стадии согласования с заинтересованными органами исполнительной власти паспорт федерального проекта. Дальше встает вопрос о прикладной реализации. Обеспеченность кадрами – одно из важнейших направлений. У Иркутской области сформирован очень большой задел и с точки зрения вузов и среднего профессионального образования. На сегодняшней встрече мы подробно обсудили возможности и потребности, фактически переход на следующий этап – создание дорожной карты по обеспечению профессиональными кадрами нового масштабного проекта технологического суверенитета», – сказала депутат.

Парламентарий напомнила, что в рамках федерального центра химии планируется создать пять тысяч новых рабочих мест к 2030 году, что может оказать значительное влияние на химический комплекс региона.

«Исторически в городе Усолье-Сибирском сформировался уникальный научно-технический потенциал, фактически в советское время это был химический моногород. Ежегодно ведущими вузами Иркутской области выпускается десятки новых специалистов в области химии. Непрерывное развитие кадрового потенциала федерального центра химии будет обеспечиваться системой подготовки специалистов инженерных специальностей и технологов на базе региональных высших учебных заведений, где будет организовано дополнительное обучение, а также переподготовка и повышение квалификации», – отметила Василькова.

Парламентарий отметила, что в связи с недостаточным объемом свободных трудовых ресурсов для реализации федерального центра химии необходимо выстраивание системной работы. Необходимо обеспечивать приток будущих кадров, начиная со школьной скамьи.

«Необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на создании привлекательных условий для работы в промышленности. Важным аспектом станет популяризация инженерных и технических профессий среди школьников и студентов, организация конкурсов, олимпиад и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи», – резюмировала депутат.