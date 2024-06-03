  • Новость часаМосква пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
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    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    3 июня 2024, 12:40 • Новости дня

    Песков сообщил об оперативном совещании Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на начало второй половины дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Предыдущее совещание Путина с Совбезом проходило в пятницу, 31 мая.

    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    2 июня 2024, 15:37 • Новости дня
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    Путин похвалил фрукты из Узбекистана
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте выразил благодарность министру сельского хозяйства республики Иброхиму Абдурахмонову за вкусные фрукты.

    На церемонии официальной встречи перед переговорами с узбекистанским коллегой в резиденции «Куксарой» Путин обратился к Абдурахмонову, сказав: «Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно». Фрагмент беседы появился в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

    Министр назвал такую оценку от Путина большой ответственностью.

    Ранее Путин поблагодарил главу Узбекистана за гостеприимство.

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    1 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал поручить властям ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников спецоперации.

    По словам российского лидера, внимание на первоочередную важность выполнения задач на передней линии, на линии фронта, передает ТАСС.

    «Безусловно, это все должно быть отрегулировано», – подчеркнул глава государства, заверив, что сделает необходимые распоряжения.

    По его словам, бойцы СВО в фонде «Защитники Отечества» помогают «разбюрократить» принятие решений, там трудятся уже 3,5 тыс. специалистов.

    Также Путин поблагодарил команду фонда за работу.

    «Год исполняется уже работе фонда. Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете», – подчеркнул президент.

    В феврале Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета.

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    31 мая 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Политолог Федорова: Федорищев обладает всеми компетенциями для развития Самарской области

    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев обладает необходимыми компетенциями и опытом, чтобы развивать Самарский регион. Также он получил широкие теоретические знания в «школе губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

    «В этом назначении видна системность и логика. Федорищев – далеко не первый врио главы российского региона, который прошел программу кадрового резерва РАНХиГС – так называемую школу губернаторов. В целом хорошие результаты управленцев новой волны позволяют констатировать, что это действительно эффективный инструмент кадровой политики. Система отбора и подготовки высших управленческих кадров, которая сейчас сложилась в стране, хорошо себя зарекомендовала», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Федорищев производит сильное впечатление. Он будет самым молодым врио, но при этом он опытный управленец», – подчеркнула спикер.

    «Что касается его управленческих компетенций, то ранее он работал в Тульской области – это регион, который находится на виду, в зоне особого внимания. И его работа на посту главы правительства была эффективной, результативной. Так что произошедшее назначение – это логичный для него карьерный рост», – резюмировала собеседница.

    В пятницу в ходе рабочей встречи президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал глава государства.

    Федорищев в ответ отметил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». «Самара – это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», – указал он.

    «Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – добавил Федорищев.

    Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Волгодонске Ростовской области. Окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации». Работал в Минэкономразвития РФ, в правительстве Тульской области, где курировал экономический блок и развитие предприятий. Кандидат экономических наук. Федорищев стал самым молодым врио главы российского региона.

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    31 мая 2024, 16:51 • Новости дня
    Путин напомнил, почему украинские дети оказались в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинских детей спасали от обстрелов и вывозили из зоны боев в Россию, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Омбудсмен рассказала о работе по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. «[Украинские] дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Львова-Белова рассказала о возвращении с Украины шестерых российских детей. По ее словам, в Киеве об этом не говорят, потому что тогда станет ясно, что вся эта история связана не с «захватом детей», а с военными действиями и семейными ситуациями.

    «Хорошо. Это бог с ними, это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – сказал в ответ Путин. Президент подчеркнул, что работа с украинскими детьми должна быть исключительно гуманитарного характера.

    Напомним, Львова-Белова неоднократно рассказывала о возвращении детей из России на Украину.

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    1 июня 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщает пресс-служба армянского правительства.

    По данным пресс-службы, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России, который поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, передает ТАСС.

    Пашинян в свою очередь поблагодарил Путина за поздравления и наилучшие пожелания и за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25–26 мая наводнения.

    Также Путин поздравил направил премьер-министру Армении телеграмму.

    «Уважаемый Никол Воваевич. Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – подчеркнуто на сайте Кремля.

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    2 июня 2024, 15:04 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

    В частности, 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, передает ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Также на следующей неделе у Путина запланирована встреча с правительством.

    Ранее президент Зимбабве решил участвовать в ПМЭФ.

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    31 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность благополучия детей в России

    Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети, заявил президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

    Уполномоченный поблагодарила президента России за особое внимание к семьям, а также поддержку многодетных. «От всего сердца хочу Вас поблагодарить за Год семьи, за указ по поддержке многодетных. На наших глазах сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в России. На это нацелены усилия всех: и государственных органов, и общества, и наш институт по правам ребенка, конечно, работает в фокусе семьи, потому что понимаем, что самое главное, что может быть у ребенка, – это семья», – приводятся слова Львовой-Беловой на сайте аппарата омбудсмена.

    Президент России отметил рост числа обращений, поступающих в адрес уполномоченного. По словам Львова-Беловой, увеличение составило 21%. «Люди все больше обращаются к нам за помощью. Выросло количество обращений граждан на 21% – 14 587 обращений за прошлый год. Мы понимаем, что это узнаваемость, доверие, для нас это высокая ответственность. Но хочу, единственное, здесь отметить, что 3,5 тыс. обращений поступило – адресная гуманитарная помощь – из наших новых регионов. Надеемся, что это связано с доверием», – подчеркнула она.

    Детский правозащитник обозначила и ряд предложений, которые нашли поддержку президента России. Одно из них – уточнение статуса многодетных семей. «Ко мне обратилась мама многодетная, у которой старший ребенок с инвалидностью, и он учится на дистанционной форме обучения. Сейчас по Указу получается, что до 23 лет у старшего ребенка сохраняется статус [инвалида], если он учится на очном обучении. Для молодых ребят с инвалидностью не всегда доступно очное обучение. Было бы справедливо расширить нам возраст этих детей до 23 лет без учета именно очной формы, то есть чтобы на любых формах образования эта семья могла до 23 лет с таким ребенком статус сохранить», – сказала Львова-Белова.

    Кроме того, Путин поддержал идею уполномоченного об утверждении знака качества «Семьям рады» для кафе, ресторанов, гостиниц и других мест, где бывают туристы. «Сейчас активно развивается внутренний туризм, и наши большие семьи тоже, конечно, хотят путешествовать. Но мы понимаем, что сервисы гостеприимства не всегда готовы к тому, что приедет семья с большим количеством детей. Поэтому мы предлагаем Вам утвердить Знак качества «Семьям рады» в сфере услуг, который, с одной стороны, позволит нам видеть карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу инфраструктуру гостеприимства на большие семьи», – отметила детский омбудсмен.

    В фокусе внимания правозащитного института остаются семьи, где есть риск помещения ребенка в детское учреждение. При поддержке президента России в 14 пилотных регионах реализуется проект по профилактике социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет. «1411 малышей переданы в семьи за девять месяцев, в основном в родные семьи, небольшая часть ушли в замещающие. На 18% снизилось количество детей, одномоментно находящихся в учреждениях. Сейчас у нас 4,5 тыс. семей на сопровождении в этих регионах», – рассказала уполномоченный.

    По подсчетам аппарата детского омбудсмена, в учреждениях находится более 58 тыс. детей. При этом стоимость содержания одного ребенка в учреждении составляет от 1,2 до 3,5 млн рублей в год. «Дальше за этим ребенком идут социальные гарантии: квартиры, бесплатное обучение, соцвыплаты и так далее, при этом еще ребенок остается сиротой, остается без близких людей. Иногда семье достаточно совсем чуть помочь. Наша задача – сделать все, чтобы поддержать семью. И я Вас прошу расширить эту программу до всероссийской и увеличить возраст детей до 18 лет – там, где есть риск угрозы попадания в учреждение ребенка», – отметила Львова-Белова.

    Также Путин поддержал предложение уполномоченного о проведении всероссийской инспекции органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики. Задача – дать комплексную оценку деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, социальных и образовательных учреждений, чтобы усовершенствовать их работу. По итогам планируется подготовить специальный доклад с анализом ситуации и предложениями по изменениям.

    Часть обсуждаемых вопросов касалась поддержки семей с детьми из новых регионов страны. Ранее президент России поддержал инициативу по выплатам детям, получившим увечья в результате атак Украины. «Мы сейчас на связи с Министерством труда и социальной защиты, с Фондом социального страхования, 206 детей у нас получили уже выплаты, 111 – основная часть – это Донецкая народная республика. А остальные, мы понимаем, это наши новые регионы и приграничные – дети перемещались по стране и, соответственно, выплаты получали на местах. Есть небольшой вопрос, который связан с детьми, которые получали медицинскую помощь в передвижных госпиталях, когда не было на руках у них никаких медицинских документов. Мы работаем над совершенствованием механизма», – подчеркнула уполномоченный.

    Продолжается работа по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. При содействии детского омбудсмена 70 детей воссоединились с родственниками на Украине и шесть детей вернулись в Россию с Украины.

    Отдельное внимание уполномоченный уделила поддержке детей с инвалидностью и подростков. Основная тема на текущий год – сопровождаемое трудоустройство подростков. «Сформировали вместе с платформами, где ищут вакансии, базу вакансий для подростков. Разработали стандарт ответственного трудоустройства со всеми позициями вместе с прокуратурой, там это в регионах сейчас отрабатываем. То есть берем наших крупных работодателей, у которых подростки проходят практику», – рассказала Львова-Белова. Также, по словам омбудсмена, адресно отрабатываются обращения семей участников СВО.

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    31 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который состоялся в марте этого года.

    Правительству поручено предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в России Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет начиная с 2030 года, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

    Также глава государства поручил раз в шесть лет начиная с 2027 года обеспечить проведение Международного фестиваля молодежи, а также ежегодное проведение международных тематических слетов молодежи.

    Поручено содействовать проведению международных молодежных смен в рамках молодежных и иных мероприятий в России, включить в повестку Молодежного саммита БРИКС–2024, который пройдет в Ульяновской области, мероприятия с привлечением участников ВФМ–2024.

    Путин также дал поручение учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, предусмотрев на эти цели 500 млн рублей ежегодно.

    Кроме того, поручено расширить программу «Новое поколение», в рамках которой иностранные специалисты приезжают в Россию для обмена опытом, предусмотрев их участие в международных мероприятиях Росмолодежи, увеличить финансирование программы на 384 млн рублей ежегодно и установить новые возрастные ограничения для ее участников – от 14 до 40 лет.

    Также поручено разработать программу развития федеральной территории «Сириус» и обеспечить реализацию этой программы обеспечить, создание международной ассоциации детских организаций и продолжить реализацию программы культурного шефства, осуществляемой в период подготовки и проведения ВФМ–2024, для организации дальнейшего регулярного взаимодействия с иностранными участниками.

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    31 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

    «Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области, – обратился президент. – Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие». «Вы знакомы с Самарской областью», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Федорищев на встрече с президентом сказал, что программу опережающего развития региона необходимо формировать на основе мнения жителей. «Самара – это очень сильный индустриальный регион, поэтому в первую очередь мы будем опираться на мнения людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. <…> Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри: определить, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая позволила сильному региону становиться еще сильнее», – отметил он.

    Ранее руководитель Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.

    Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в г. Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». Кандидат экономических наук (2013).

    С 2010 года работал специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела РАНХиГС. В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС.

    С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития.

    В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.

    В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

    В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы Тульской области. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

    В 2018 году Вячеслав Федорищев был включен в список управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

    С октября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области.

    Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).

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    1 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Путин: Воспитанию детей уделяется приоритетное внимание государства

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

    «В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд», – указаны слова президента на сайте Кремля.

    По словам Путина, центром торжеств по случаю Дня защиты детей традиционно является Москва. Столица встретит гостей из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Китая.

    Международный день защиты детей традиционно отмечается 1 июня. В 1925 году в этот день в Женеве состоялась Всемирная конференция женщин по вопросам благополучия детей, которая рекомендовала правительствам ежегодно проводить день в защиту детей. Международный день защиты детей отмечается более чем в 60 странах.

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    31 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили намеченный на июнь саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем Минск получит статус члена ШОС, напоминает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая. С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны обсуждали «некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле текущего года в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС».

    Путин и Лукашенко договорились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

    Напомним, на прошлой неделе Путин посетил Белоруссию с визитом.

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    31 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

    Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония вручения госнаград в Кремле показала, что в любой сфере есть место для подвига. Все эти люди важны как для государства в целом, так и для президента лично, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин вручил госнаграды.

    «Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

    «Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.  

    Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

    На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

    Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

    «Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.

    Накануне Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды.

    Орденов Мужества удостоились губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктор Дмитриев и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

    Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

    Глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

    Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

    В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    31 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Песков: В администрации президента с пониманием относятся к зависимым от сигарет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и большая часть сотрудников администрации не курят, но они с пониманием относятся к тем, кто пока не избавился от этой вредной привычки, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большинство сотрудников администрации и ее руководство не курят, президент также не курит, но есть те, кто «пока подвержен этой зависимости», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле относятся к ним «с пониманием».

    Представитель Кремля пояснил, что «место, где покурить, всегда можно найти», но в здании администрации президента оно запрещено.

    Курение сотрудников «не относится к критериям эффективности». Песков бросил курить в 2008 году, он заявил, что боится вернуться к этой привычке, поскольку его «тянуло несколько лет».

    Ранее в мае Путин призывал россиян ежедневно заниматься спортом.

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    1 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин заявил об эффективности работы фонда «Круг добра»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи председателем фонда протоиереем Александром Ткаченко заявил об эффективности работы Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» и профессионализм команды этой организации.

    По его словам, фонд «Круг добра» работает эффективно, там хорошая команда очень профессиональных людей, которые с душевной теплотой относятся к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых, передает РИА «Новости».

    Также Путин пообещал поддерживать фонд, так как он достигает целей, ради которых создавался.

    «Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать», – заверил глава государства.

    Кроме того, глава фонда подарил Путину альбом с трогательными историями детей, которым помог фонд. Ткаченко отметил, что помощь от фонда получили уже 25 тыс. детей.

    Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

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