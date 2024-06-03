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Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
Алаудинов: Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
Спецназ «Ахмат» никогда не был на втором эшелоне и сейчас подразделение переброшено на Харьковское направление в зоне проведения СВО, сообщил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.
Алаудинов отметил, что это направление в настоящее время является наиболее важным, передает РИА «Новости».
Бойцы, по его словам, переброшены на разные участки боевого соприкосновения и к выполнению задач уже приступили к штурмовым действиям, а также «приняли участки», которые нужно было прикрыть, чтобы предотвратить диверсионно-террористическую работу со стороны противника.
Ранее Алаудинов сообщал, что во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии для съемок роликов о «победах» ВСУ.