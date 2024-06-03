Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Зеленский позвал президента Филиппин на конференцию в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим экспорт украинской аграрной продукции и предстоящую «мирную» конференцию в Швейцарии.
Встреча прошла в Маниле, куда Зеленский прибыл накануне. Украинский лидер заявил, что Киев в этом году планирует открыть посольство в Маниле, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский заявил, что Филиппины примут участие в конференции в Швейцарии.
Ранее Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине.