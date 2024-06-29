Эксперт назвал «Школу губернаторов» серьезным фактором формирования российской элиты

Политолог Минченко: «Школа губернаторов» стала серьезным фактором формирования российской элиты

Tекст: Андрей Резчиков

«Ни в одной стране мира нет такой системы работы с кадрами и такого количества разнообразных конкурсов в самых разных сферах и отраслях, потенциально затрагивающих все целевые аудитории. «Школа губернаторов» – это самый известный из подобных проектов», – отмечает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Через «школу губернаторов» прошли 463 человека, причем 57 из них уже возглавили регионы, а это больше половины, – продолжил собеседник. – Девять выпускников получили должности первых заместителей федеральных министров, семеро стали федеральными министрами. Мы видим, что «школа губернаторов» – это реальная кузница кадров».

Политолог напомнил, что «школа губернаторов» работает с 2017 года и за это время стала «серьезным фактором формирования российской элиты». «Я лично знаком со многими выпускниками. Между ними налажена постоянная коммуникация, особенно внутри каждого потока. Они много общаются между собой, помогают», – добавил Минченко.

С момента запуска проекта система отбора и подготовки управленческих кадров постоянно совершенствовалась. «Динамика этой школы в том, что расширяется состав участников. Несколько лет назад там начали обучать представителей силовых структур. Важно, что люди из совершенно разных сфер, в том числе бизнеса, госуправления, муниципалитетов, Федерального собрания, силовых структур взаимодействуют вместе и чувствуют себя частью единой элиты», – пояснил спикер.

По словам политолога, госслужба сегодня – это ненормированный рабочий день и не самые высокие зарплаты, «но зато это причастность к большому делу и возможность решать серьезные эпохальные задачи».

Накануне президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую в экспертной среде обычно называют «школой губернаторов». В этом году школа выпустила VI поток.

Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России. По словам Путина, выпускников школы объединяют лидерские качества и «стремление к дальнейшему профессиональному росту», а также «искреннее желание служить России, людям, посвятить этому всего себя, всю свою жизнь».

Отличительными особенностями программы президент назвал чередование теории и практики, участие в обучении наставников топ-уровня и возможность влиять на содержание учебных курсов. Президент выразил надежду на то, что выпускники «школы губернаторов» будут строить повседневную работу на таких же принципах отбора и подготовки кадров, будут поддерживать, обучать и выдвигать талантливых молодых людей, делиться с ними опытом. «Нужно быть достойными этой огромной ответственности, доверия людей», – подчеркнул Путин.