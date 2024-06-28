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Путин подписал указ о компенсации пенсии участвующим в СВО контрактникам
Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий равную пенсии по выслуге лет ежемесячную компенсационную выплату контрактникам, принимающим участие в спецоперации.
Как говорится в указе, выплату будут получать военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны после 24 февраля 2022 года и участвующие в СВО, которые по ряду причин больше не получают пенсию по выслуге лет, передает ТАСС.
Размер выплаты будет равен 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом индексации после приостановления ее выплаты, следует из документа.
Согласно указу, мера коснется в том числе военнослужащих, которые выведены из состава воинских частей, находятся на лечении в госпитале, а также тех, кто направлен в командировки или находится в отпуске.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам.