Путин подписал указ о компенсации пенсии участвующим в СВО контрактникам

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в указе, выплату будут получать военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны после 24 февраля 2022 года и участвующие в СВО, которые по ряду причин больше не получают пенсию по выслуге лет, передает ТАСС.

Размер выплаты будет равен 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления выплаты этой пенсии, с учетом индексации после приостановления ее выплаты, следует из документа.

Согласно указу, мера коснется в том числе военнослужащих, которые выведены из состава воинских частей, находятся на лечении в госпитале, а также тех, кто направлен в командировки или находится в отпуске.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам.