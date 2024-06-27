Крейсер «Варяг» отразил атаки безэкипажных катеров на учениях в Средиземном море

Tекст: Денис Тельманов

Моряки обеспечили маскировку корабля с применением круговой дымовой завесы, а группы усиления отработали распределение целей для их поражения в условиях массированной атаки безэкипажных катеров, передает сообщение пресс-службы флота ТАСС.

Отмечается, что огонь по имитированным целям велся из корабельных крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».



Кроме того, моряки-тихоокеанцы отбили атаку корабля условного противника, выполнив стрельбу по мишени из артиллерийских установок АК-130 и АК-630.

На крейсере также совершенствовали практические навыки по защите от средств воздушного нападения противника с выполнением артиллерийских стрельб по воздушной цели с помощью зенитно-ракетного комплекса «Форт».

В ходе отработки противолодочных задач экипаж корабля осуществил комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за чужой субмариной. Для ее уничтожения была применена реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и торпедное вооружение корабля.



