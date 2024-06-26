Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.13 комментариев
Захарова: Очередной «контрнаступ» может обернуться для Киева небывалыми потерями
Последствия приуроченного к саммиту НАТО очередного украинского «контрнаступа» могут оказаться для Киева более катастрофическими, нежели после аналогичной авантюры, предпринятой год назад, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, появляются сообщения о планах Киева организовать накануне саммита НАТО очередной «контрнаступ», при этом прошлый «контрнаступ» превратился в «контрзаступ»и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят, передает ТАСС.
Захарова добавила, что при этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые ВСУ понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года».
Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.