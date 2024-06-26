Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.0 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина по кораблестроению
Песков: Путин вечером проведет совещание по кораблестроению и встретится с Зюгановым
Президент Владимир Путин планирует поздно вечером провести совещание по развитию кораблестроения. Также у главы государства в планах встреча с отмечающим 80-летие и получившим звание Героя Труда лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президенту предстоит длинный рабочий день, достаточно поздно Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения – имеется в виду координация гособоронзаказа, передает ТАСС. Песков добавил, что помимо этого вечером президент имеет в виду встречу с лидером российской компартии Геннадием Зюгановым и планирует поздравить его с юбилеем.
Песков добавил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям. От отметил также, что в целом в течение дня у президента России «много закрытых, не предназначенных для освещения СМИ встреч».
Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру российской компартии Геннадию Зюганову звания Героя Труда.