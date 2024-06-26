Захарова призвала психиатров изучить заявления советника Зеленского

Захарова призвала психиатров изучить заявления советника офиса Зеленского Подоляка

Tекст: Ольга Никитина

В эфире радио Sputnik она выразила надежду, что это поможет понять, как человек может докатиться до таких высказываний.

Захарова добавила, что киевский режим и администрация Зеленского ненавидят жителей Севастополя и Донбасса. По словам дипломата, это глубинная ненависть, которая никогда не пройдет, «если этим специализированно не заниматься».

«Вот вам и ответ, о чем мы говорим, когда произносим слово денацификация», – отметила Захарова.

Ранее Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

