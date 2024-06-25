Российские военные спасли женщину-бойца ВСУ, которую пытались убить сослуживцы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Ходаковской, когда она пришла на позицию, услышала два выстрела, после чего увидела кровь на ноге и руках, передает ТАСС.

«Стреляли с посадки мои», – рассказала женщина.

Военнослужащую спасли российские бойцы. «Сначала один человек вышел, потом группа людей. Слышу, что меня зовут: «Девушка, девушка!» <…> Я поняла, кто это», – сообщила Ходаковская.

Женщине предложили помощь. Затем ВСУ открыли по ней огонь, но российские бойцы защитили ее от пуль, рассказала Ходаковская.

Причиной, по которой с военнослужащей ВСУ пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.

Ходаковская сообщила, что служила в 111-й бригаде теробороны в должности стрелка. Она рассказала, что подавляющее число ее сослуживцев были ограниченно годными к службе и имели проблемы с правоохранительными органами, а условия службы были крайне тяжелыми.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманул командир и спасли бойцы ВС России.