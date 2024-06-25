В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
Российские военные спасли женщину-бойца ВСУ, которую пытались убить сослуживцы
Пленная военнослужащая бригады теробороны Украины Лариса Ходаковская рассказала, как бойцы Вооруженных сил России спасли ее от расправы сослуживцев.
По словам Ходаковской, когда она пришла на позицию, услышала два выстрела, после чего увидела кровь на ноге и руках, передает ТАСС.
«Стреляли с посадки мои», – рассказала женщина.
Военнослужащую спасли российские бойцы. «Сначала один человек вышел, потом группа людей. Слышу, что меня зовут: «Девушка, девушка!» <…> Я поняла, кто это», – сообщила Ходаковская.
Женщине предложили помощь. Затем ВСУ открыли по ней огонь, но российские бойцы защитили ее от пуль, рассказала Ходаковская.
Причиной, по которой с военнослужащей ВСУ пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.
Ходаковская сообщила, что служила в 111-й бригаде теробороны в должности стрелка. Она рассказала, что подавляющее число ее сослуживцев были ограниченно годными к службе и имели проблемы с правоохранительными органами, а условия службы были крайне тяжелыми.
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