В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Следователи допросили выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО
Выжившего участника захвата заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону Даниила Камнева допросили в рамках уголовного дела, сообщил его адвокат Михаил Минаков.
По его словам, он со слов других адвокатов знает, что Минакова допросили после того, как он пришел в сознание, передает ТАСС.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что один из заключенных, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону выжил, речь идет о Д. Камневе 1996 года рождения.
Напомним, 16 июня заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Все захватчики проходили по террористическим статьям.