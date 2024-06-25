Следователи допросили выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он со слов других адвокатов знает, что Минакова допросили после того, как он пришел в сознание, передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что один из заключенных, захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону выжил, речь идет о Д. Камневе 1996 года рождения.

Напомним, 16 июня заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Все захватчики проходили по террористическим статьям.

