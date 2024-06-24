Политолог объяснил роль ВТБ в финансовой интеграции новых регионов России

Политолог Баширов: ВТБ создает технические условия для равного доступа к финансам в новых регионах России

Tекст: Олег Исайченко

«Банки – это основные операторы как во внутренних финансовых расчетах, так и внешних. Ни одно физическое лицо или организация не может совершить такие операции самостоятельно. Всегда нужен посредник, который позволит осуществить такие процессы в специализированных системах. Таким помощником и является банк», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«ВТБ – это один из крупнейших банков. Он не просто занимается финансовыми процессами, но и помогает устойчивому развитию нашей экономики в целом. Фактически сегодня Костин не просто предоставлял Путину отчет с цифрами, а говорил о том, какую пользу этот институт приносит Российской Федерации», – отмечает собеседник.

По его словам, огромное внимание на встрече с президентом уделялось расширению присутствия банка на территории новых регионов: «Это очень важный вопрос. Дело в том, что финансовым организациям надо обеспечивать равный доступ к обслуживанию клиентов вне зависимости от места жительства людей, будь это Москва или Луганск».

«То, что ВТБ развивает бизнес в новых регионах, безусловно, заслуживает похвалы. Банк мог бы под любыми предлогами затягивать этот процесс, но не делает этого. Таким образом, он создает равные технические возможности для пользования финансами по всей стране», – резюмировал Баширов.

В понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой правления ВТБ Андреем Костиным, который представил главе государства результаты работы банка. «Мы выполнили все стоящие перед нами планы. Получили рекордную прибыль. Завершили цифровую трансформацию банка: сегодня это совершенно другой банк в плане современных технологий», – заявил Костин.

На вопрос Путина о работе в Донбассе и Новороссии Костин ответил, что ВТБ открывает там свои отделения уже в этом году. По его прогнозам «к концу этой трехлетки» офисы банка будут во всех 89 регионах страны и примерно в 700 городах. Также глава ВТБ рассказал о работе в Крыму. «У нас там работает дочерний банк: он самый крупный в Крыму, называется РНКБ. Мы в свое время создали его. Это примерно 2,5 млн клиентов и около 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, Крымский регион быстро развивается, поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже», – сказал Костин.