АТК: Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже Севастополя после атаки ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на пляже Учкуевка в данный момент проводятся оперативно-следственные действия, работают взрывотехники, представители СК и других силовых ведомств, передает РИА «Новости».

После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.

Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.