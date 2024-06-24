Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.5 комментариев
АТК: Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже Севастополя
АТК: Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже Севастополя после атаки ВСУ
Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК).
Как говорится в сообщении, на пляже Учкуевка в данный момент проводятся оперативно-следственные действия, работают взрывотехники, представители СК и других силовых ведомств, передает РИА «Новости».
После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.
В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.
Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.