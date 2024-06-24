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    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    31 комментарий
    24 июня 2024, 13:25 • Новости дня

    АТК: Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже Севастополя

    АТК: Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже Севастополя после атаки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неразорвавшиеся суббоеприпасы могут оставаться на пляже в Севастополе, попавшем под удар ВСУ, сообщает антитеррористическая комиссия города (АТК).

    Как говорится в сообщении, на пляже Учкуевка в данный момент проводятся оперативно-следственные действия, работают взрывотехники, представители СК и других силовых ведомств, передает РИА «Новости».

    После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы.

    В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    23 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось обсуждение того, что в Севастополе во время атаки ВСУ не звучала воздушная тревога, инженер пояснил, что это может быть связано с тем, что удары наносились баллистическими ракетами.

    В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

    «Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

    Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

    Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

    Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Коментарии (62)
    23 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    В силовых структурах назвали район пуска ракет по Севастополю

    В силовых структурах заявили, что ракеты по Севастополю запускались из района Николаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник также рассказал ТАСС, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (39)
    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




    Коментарии (21)
    23 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    Минздрав: В результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он уточнил, что по оперативным данным, в результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, пишет ТАСС.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

    Коментарии (55)
    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

    Коментарии (7)
    23 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Глава Севастополя уточнил число погибших после атаки ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что после атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей, а не пять.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 144 человек, из них госпитализированы 82.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже в Учкуевке и прилегающих территориях.

    Коментарии (9)
    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Коментарии (42)
    23 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    Жертвой ракетного удара по Севастополю стала дочь заммэра Магадана
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетной атаки в Севастополе погибла 9-летняя дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр Юрий Гришан.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Гришан выразил соболезнования родителям, родным и близким девочки.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.

    Коментарии (5)
    24 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадал 151 человек

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека

    Tекст: Максим Попов

    Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека. Из них 82 человека были госпитализированы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «По информации на 10 часов вечера, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Напомним, до этого, по словам Развожаева, в городе было зарегистрировано 144 пострадавших, из них госпитализированы 82. По данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.


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    23 июня 2024, 17:51 • Новости дня
    Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после обстрела Украиной Севастополя призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

    В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление секретариата ООН о том, что организация стремится положить конец конфликту «в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи». По словам Захаровой, «это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией».

    «И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе», – написала она.

    Захарова призвала секретариат ООН «разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма».

     Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (29)
    23 июня 2024, 23:53 • Новости дня
    В Греции назвали атаку на Севастополь преступлением против мирных жителей

    Tекст: Максим Попов

    Атака на Севастополь, совершенная с использованием западного оружия, является преступлением, которое полностью замалчивают западные СМИ, заявил экс-первый замминистра обороны Греции Костас Исихос.

    По его словам, атака была направлена в основном против мирных жителей. Он подчеркнул, что это преступление не получило достаточного освещения в западных СМИ, передает ТАСС.

    Исихос отметил, что США постоянно увеличивают поставки все более смертоносного оружия режиму Зеленского. Также наблюдается интенсивная технологическая модернизация и использование спутников. Это приводит к распространению военного конфликта. 

    Лидеры США и ЕС исключили дипломатию и любые мирные инициативы из своего лексикона. Вместо этого они пытаются убедить народы Запада в том, что всеобщее распространение военных конфликтов практически неизбежно, сказал он. 

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, после атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. До этого сообщалось, в результате обстрела Севастополя пострадали 124 человека.


    Коментарии (5)
    23 июня 2024, 18:14 • Новости дня
    Москвичи начали нести цветы игрушки к стеле Города-Героя Севастополя
    Москвичи начали нести цветы игрушки к стеле Города-Героя Севастополя
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве люди приносят цветы и игрушки к стеле Города-Героя Севастополя.

    Как сообщает «Первый Севастопольский», люди несут цветы к стеле Города-Героя Севастополя в Александровском саду.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    В АТОР сообщили о единичных случаях отмены туров в Крым в связи с трагедией

    Tекст: Ольга Иванова

    Туроператоры зафиксировали единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Также в АТОР сообщили, что запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры-члены АТОР не получали, передает РИА «Новости».

    Как пояснил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, пляж в Учкуевке, где случилась трагедия, считается одним из лучших мест для купания в городе. По его словам, в окрестностях расположены около десятка отелей. При этом, указал он, основной турпоток в Севастополь приходится на другие районы, на Северной стороне на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей, 124 человека пострадали.

    Коментарии (0)
    23 июня 2024, 15:23 • Новости дня
    Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь

    Власти Крыма готовы разместить в больницах пострадавших при атаке на Севастополь

    Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь, а также предложил помощь в размещении пострадавших в больницах республики.

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что республика готова оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, передает ТАСС.

    Также соболезнования в связи со случившимся выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

    «В светлый праздничный день враг нанес подлый удар по Севастополю. Киевские террористы умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин, местных жителей и отдыхающих», – говорится в его заявлении.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

    Коментарии (0)
    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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