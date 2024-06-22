Депутат: Иностранные онлайн-платформы не настроены защищать интересы россиян

Депутат Кирьянов: Ресурсы нежелательных организаций превратились в механизмы влияния на россиян

Tекст: Андрей Резчиков

«Предложение по запрету размещения рекламы на ресурсах нежелательных организаций абсолютно обосновано. Необходимо исключать все факторы, которые так или иначе могут способствовать серым схемам по выводу за рубеж средств, которые вдобавок могут вредить национальным интересам России», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, руководитель Российского союза налогоплательщиков.

«Ресурсы нежелательных организаций отвлекают российских граждан от реальной повестки, они превратились в механизмы влияния, коммерческая и политическая составляющая здесь очень близки, – продолжил депутат. – Сегодня в России есть любые форматы импортозамещения. Мы должны мотивировать тех, кто зарабатывает в интернет-пространстве, работать на российских онлайн-платформах».

Депутат подчеркивает, что иностранные социальные сети не в состоянии, а иногда намеренно не хотят обеспечивать безопасность персональных данных пользователей из России. «У иностранных ресурсов нет задачи обеспечивать безопасность пользователей любого уровня, будь то инфлюэнсер или рядовой юзер», – пояснил спикер.

По словам депутата, безопасность персональных данных сегодня – это «цифровая нефть» – один из главных компонентов экономического развития на ближайшие десятилетия. «Принадлежащие транснациональным корпорациям политически ангажированные иностранные онлайн-платформы, испытывающие жесткое давление США и коллективного Запада, никоим образом не настроены защищать интересы россиян», – подчеркивает Кирьянов.

Он убежден, что нужно стимулировать переход российских пользователей и блогеров на отечественные онлайн-платформы. «Естественно, это непростой процесс. Но сегодня мы видим первые результаты. Необходим общественно-профессиональный диалог. Законодательная власть максимально прислушивается к экспертным площадкам и общественным обсуждениям. Мы готовы транслировать бизнесу и регулятору любые посылы тех, кто действительно настроен работать на отечественных онлайн-платформах», – отметил Кирьянов.

В пятницу группа депутатов от всех думских фракций внесла в ГД законопроект о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ.

«Наша инициатива, как последовательный шаг в области защиты информационной безопасности страны, эту лазейку для недоброжелателей России окончательно закроет – ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке», – отметил один из авторов инициативы, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По мнению авторов инициативы, мониторинг противоправных информационных ресурсов «показал продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ и осуществляющими провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов РФ».

В пояснительной записке говорится, что некоторые российские пользователи используют соцсети Instagram* и Facebook*, «что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

Более того, владельцы противоправных ресурсов за счет дохода от рекламы могут «создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам».