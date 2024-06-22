  • Новость часаМИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
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    Групповые удары России стали бедствием для Украины
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    Японский политолог заявил, что в договоре России и КНДР есть «непонятные детали»
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 18:59 • Новости дня

    Депутат: Иностранные онлайн-платформы не настроены защищать интересы россиян

    Депутат Кирьянов: Ресурсы нежелательных организаций превратились в механизмы влияния на россиян

    Депутат: Иностранные онлайн-платформы не настроены защищать интересы россиян
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Запрет на размещение рекламы на ресурсах нежелательных организаций будет пресекать серые схемы по выводу средств за рубеж и поможет защитить персональные данные российских пользователей, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Законопроект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций был внесен в Госдуму на этой неделе представителями всех парламентских фракций.

    «Предложение по запрету размещения рекламы на ресурсах нежелательных организаций абсолютно обосновано. Необходимо исключать все факторы, которые так или иначе могут способствовать серым схемам по выводу за рубеж средств, которые вдобавок могут вредить национальным интересам России», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, руководитель Российского союза налогоплательщиков.

    «Ресурсы нежелательных организаций отвлекают российских граждан от реальной повестки, они превратились в механизмы влияния, коммерческая и политическая составляющая здесь очень близки, – продолжил депутат. – Сегодня в России есть любые форматы импортозамещения. Мы должны мотивировать тех, кто зарабатывает в интернет-пространстве, работать на российских онлайн-платформах».

    Депутат подчеркивает, что иностранные социальные сети не в состоянии, а иногда намеренно не хотят обеспечивать безопасность персональных данных пользователей из России. «У иностранных ресурсов нет задачи обеспечивать безопасность пользователей любого уровня, будь то инфлюэнсер или рядовой юзер», – пояснил спикер.

    По словам депутата, безопасность персональных данных сегодня – это «цифровая нефть» – один из главных компонентов экономического развития на ближайшие десятилетия. «Принадлежащие транснациональным корпорациям политически ангажированные иностранные онлайн-платформы, испытывающие жесткое давление США и коллективного Запада, никоим образом не настроены защищать интересы россиян», – подчеркивает Кирьянов.

    Он убежден, что нужно стимулировать переход российских пользователей и блогеров на отечественные онлайн-платформы. «Естественно, это непростой процесс. Но сегодня мы видим первые результаты. Необходим общественно-профессиональный диалог. Законодательная власть максимально прислушивается к экспертным площадкам и общественным обсуждениям. Мы готовы транслировать бизнесу и регулятору любые посылы тех, кто действительно настроен работать на отечественных онлайн-платформах», – отметил Кирьянов.

    В пятницу группа депутатов от всех думских фракций внесла в ГД законопроект о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ.

    «Наша инициатива, как последовательный шаг в области защиты информационной безопасности страны, эту лазейку для недоброжелателей России окончательно закроет – ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке», – отметил один из авторов инициативы, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    По мнению авторов инициативы, мониторинг противоправных информационных ресурсов «показал продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ и осуществляющими провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов РФ».

    В пояснительной записке говорится, что некоторые российские пользователи используют соцсети Instagram* и Facebook*, «что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

    Более того, владельцы противоправных ресурсов за счет дохода от рекламы могут «создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    21 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ imago/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значимые успехи украинских войск в ходе боевых действий маловероятны, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Вашингтон и Киев утверждают, что ВСУ смогли добиться успеха под Харьковом, однако в западных СМИ практически не освещалось то, что недавно ВС России окружили и захватили в плен бойцов 92-й штурмовой бригады – одного из элитных подразделений, отметил Херш в своем блоге на портале Substack, передает ТАСС.

    Журналист также раскритиковал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена, который «продолжает направлять Украине миллиарды долларов» и желает, чтобы то же самое делали союзники США в НАТО.

    Байдену следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по Украине, считает Херш. По его утверждению, Москва и Вашингтон «неформально обсуждали» уступки, на которые могут пойти Россия и Запад в вопросе урегулирования украинского конфликта, а заявление Путина якобы было сделано после секретных переговоров двух сторон, на которых затрагивалось возможное наступление армии России на Харьков.

    Ранее в США предрекли исчезновение Украины в течение года.

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    22 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров

    Американист Дробницкий: Российские визовые центры в США стали жертвой санкционной машины Вашингтона

    Американист назвал причину закрытия в США российских визовых центров
    @ twister909

    Tекст: Андрей Резчиков

    США закрывают визовые центры России с целью изолировать Россию, американская санкционная машина поставлена на рельсы и не намерена останавливаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. О закрытии отделений российских визовых центров в Вашингтоне и Нью-Йорке сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    «США нужно говорить, что они продолжают борьбу с Россией, так что закрытие двух визовых центров России было сделано «на автомате». Американская санкционная машина устроена таким образом, что после того, как она поставлена на рельсы, дальше катится сама по себе. Остановить ее сложно», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По мнению эксперта, закрытие российских визовых центров в США – это продолжение попыток изолировать РФ. «Есть проблемы чисто дипломатического плана, когда еще до специальной военной операции взаимно сокращалось консульское присутствие России и США. Каждый следующий шаг делается в этом же русле», – пояснил эксперт.

    «Мне кажется, что это решение не заслуживает серьезного рассмотрения на фоне заявлений Вашингтона о том, что он будет добиваться стратегического поражения России. Это маленькое событие в цепи большого расхождения, остановить которое сейчас просто невозможно объективно», – считает американист.

    О закрытии отделений российских визовых центров в Вашингтоне и Нью-Йорке сообщил посол России Анатолий Антонов. По его словам, соответствующее уведомление было получено в пятницу. Это означает дополнительную нагрузку на дипломатов связи с тем, что ранее были «обескровлены» российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке. Тем не менее дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.

    Также американцы, добавил Антонов, отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну. Эта мера лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

    Спикер МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ Москвы на решение Соединенных Штатов закрыть российские визовые центры и лишить российских дипломатов налоговых привилегий.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    21 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта

    Эксперт Леонков: «Мотивационные войска» ВСУ долбят по своим, если те не хотят воевать

    Эксперт оценил плотность украинских заградительных отрядов на линии фронта
    @ Александр Максименко/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дроны украинских «мотивационных войск» – так в Киеве назвали свои заградотряды – следят не только за нашими военными, но и за военнослужащими ВСУ. И если увидят, что украинские солдаты покидают свои позиции и отступают, то начинают долбить по своим, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. О деятельности «мотивационных войск» написало американское издание American Conservative, которое узнало об этом от одного из боевиков нацистской бригады «Азов».

    «Мотивационные войска» – это заградительные отряды ВСУ, которые расстреливают своих же. Если украинские военнослужащие не стреляют в сторону наших войск, то «мотивационные войска» наносят по этим военным удар. Тех, кто пытается отступать, выборочно расстреливают», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    «Среди украинских пленных оказался бывший участник заградительного отряда, он рассказал, как расстреливал своих же из пулемета. А некоторых накрывают минометами или направляют против них дроны. Как рассказывал другой пленный, их оставили в окопе без командира и выдвинули требование сражаться или умереть», – добавил собеседник.

    По его словам, плотность «мотивационных войск» достаточно высокая: как следует из статьи, на каждого члена заградотряда приходится примерно по 50 метров линии фронта. «Они знают все места расположения украинских войск, на них четко наведены координаты минометов и дронов. Дроны следят не только за нашими военными, но и за военнослужащими ВСУ, поэтому если увидят, что те покидают свои позиции и отступают, то начинают долбить по своим», – добавил Леонков.

    О деятельности украинских заградотрядов рассказал американский журнал American Conservativ, которому удалось поговорить с одним из командиров бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дмитрием Кухарчуком. По его словам, в составе «мотивационных войск» его подразделение помогало 110-й бригаде теробороны (ТрО).

    «Я не могу сказать о них ничего плохого, потому что для ТрО они сражались довольно хорошо, но, опять же, как ТрО их приходилось мотивировать. Мой отряд – я был тогда командиром отряда из 500 человек – был равномерно распределен вдоль 25-километровой линии фронта», – рассказал Кухарчук. По мнению авторов статьи, «мотивация» «Азова» «заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать».

    Как пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, «мотивационные войска» – эвфемизм, который «азовцы» используют «для обозначения своих заградотрядов». По его словам, блокировка отхода тероборонщиков впервые произошла в 2022 году. Военкор не исключил, что сейчас «мотивационные войска» работают с теми, кто насильно брошен на фронт в ходе мобилизации.

    Ранее в июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Такое решение было принято вопреки многочисленным сообщениям о том, что «азовцы» причастны к жестоким военным преступлениям.

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    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

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    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

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    21 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Под Санкт-Петербургом раскрыли еще одно убийство с расчленением
    Под Санкт-Петербургом раскрыли еще одно убийство с расчленением
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ленинградской области избрали меру пресечения 53-летней женщине, подозреваемой в убийстве и расчленении своего сожителя.

    Преступление произошло пять лет назад, но личности фигурантов дела были установлены только в этом году, сообщает «Фонтанка».

    По информации пресс-службы СУ СК по Ленобласти, женщина была задержана в Петербурге на Софийской улице. Ее подозревают в убийстве 47-летнего жителя Тольятти. Тело мужчины, расчлененное на части, было обнаружено в 2019 году на 48-м километре трассы «Кола» у поселка Синявино.

    Личность убитого удалось установить только в апреле 2024 года благодаря современным методам экспертизы. По версии следствия, в августе 2019 года между сожителями произошла ссора в квартире. Женщина несколько раз ударила мужчину ножом, а затем расчленила его тело.

    Следователи полагают, что ей помог вывезти части тела брат, который также был задержан, но уже в Тольятти.


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    22 июня 2024, 07:51 • Новости дня
    Премьер Госсовета Китая отменил встречу с главой Минэкономики ФРГ

    Премьер Госсовета Китая отменил встречу с находящимся с визитом в КНР главой Минэкономики ФРГ

    Премьер Госсовета Китая отменил встречу с главой Минэкономики ФРГ
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком, который находится с визитом в Китае.

    Встреча была запланирована на субботу, однако, как отметили источники в германской делегации, провести ее в первой половине дня перед отлетом вице-канцлера «не представляется возможным», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Welt.

    Причины отмены не называются.

    Сам Хабек заявил журналистам, что не понимает, почему встреча не может состояться. Он отметил, что 22 июня проведет переговоры «с целым рядом» коллег в китайском правительстве.

    Ранее в ходе визита в КНР Хабек заявил, что Китай якобы несет убытки из-за добрых отношений с Россией, и солидарность с РФ вредит его экономике.

    Ранее Китай объявил демарш ФРГ из-за обвинений в шпионаже. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что дело о так называемом китайском шпионаже возникло на пустом месте. Пекин требует прекратить «злонамеренные спекуляции» и «антикитайский политический фарс».

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    22 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что деятельность СВР направлена на укрепление международной безопасности, в отличие от Центрального разведывательного управления США, которое, по его словам, проводит тайные операции в других странах.

    Нарышкин подчеркнул, что ЦРУ не является полноценной разведывательной организацией, а создано для секретных операций, передает ТАСС.

    Он отметил, что операции ЦРУ иногда имели нецивилизованный характер, поддерживая жесткие политические режимы и даже террористов.

    В свою очередь, СВР видит своей задачей выявлять и предотвращать угрозы по отношению к России и ее гражданам, а также способствовать созданию справедливых и равноправных международных отношений. Нарышкин подчеркнул, что работа СВР направлена на укрепление международной стабильности и безопасности.


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    22 июня 2024, 10:57 • Новости дня
    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Посол США в России Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Антонов: Поездки Путина в Северную Корею и Вьетнам посадили Белый дом в лужу

    Tекст: Александра Юдина

    Деловые поездки президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, американская политика диктата и санкций полностью провалилась, это подтверждает тот факт, что страны Глобального Юга тянутся к России, передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары для выяснения деталей этих визитов.

    В частности, Антонов напомнил, что вслед за российским лидером в Ханой полетел помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк для того, чтобы «подтвердить приверженность США реализации договоренностей между странами».

    Ранее стало известно, что Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения.

    Коментарии (11)
    22 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    Посол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон закрывает отделения визового центра России в США, лишает российских дипломатов привилегий в сфере налогообложения, сообщил посол России Анатолий Антонов.

    По его словам, в пятницу американская администрация прислала уведомление, что закрывается визовый центр, это означает дополнительную нагрузку на российских дипломатов, передает ТАСС.

    «Мы будем продолжать работать и не бросим наших соотечественников», – подчеркнул Антонов.

    Также посол добавил, что американцы отобрали у дипломатов карточки освобождения от налога, согласно которым можно жить в стране и не платить налоги в местную казну.

    Ранее США ограничили удары по России американским оружием.

    Коментарии (26)
    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

    Коментарии (12)
    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    Коментарии (2)
    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, к такому выводу пришли официальные лица и руководители энергетических компаний, поэтому основная задача заключается в минимизации их числа, сообщает CNN.

    Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».

    В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.

    Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.


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    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

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    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

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    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

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    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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