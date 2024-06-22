На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
На Украине предложили увеличить импорт электроэнергии из стран Европы
На Украине за сутки планируют увеличить импорт электроэнергии из стран Европы до 33,5 тыс. мегаватт в час, что, по заявлению пресс-службы министерства энергетики, станет рекордным показателем.
«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в размере 33 559 мегаватт в час. Экспорта не предвидится», – передает «360» со ссылкой на ведомство.
Указанный объем импорта за сутки назван самым большим за последние несколько дней, превышая импорт из стран Европы 25,7 тыс. мегаватт в час 18 июня, 28 тыс. мегаватт в час на следующий день, а затем 27,5 тыс. мегаватт в час и также на предыдущий день.
Напомним, в субботу ВС России нанесли новый удар по украинским объектам энергетики, ответив на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты России.