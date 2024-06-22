На Украине предложили увеличить импорт электроэнергии из стран Европы

Tекст: Кристина Цыцура

«На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в размере 33 559 мегаватт в час. Экспорта не предвидится», – передает «360» со ссылкой на ведомство.

Указанный объем импорта за сутки назван самым большим за последние несколько дней, превышая импорт из стран Европы 25,7 тыс. мегаватт в час 18 июня, 28 тыс. мегаватт в час на следующий день, а затем 27,5 тыс. мегаватт в час и также на предыдущий день.

Напомним, в субботу ВС России нанесли новый удар по украинским объектам энергетики, ответив на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты России.



