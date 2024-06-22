На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator
ВСУ впервые потеряли боевую бронированную машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что помимо бронемашины, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и американскую М198 США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и более 230 человек.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригаде нацгвардии Украины в районе Варваровки, Новоивановки Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в ДНР.
В результате боев потери ВСУ в этом районе составили 140 человек.
Группировка войск «Днепр» разгромила 128-ю горно-штурмовую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и 126-ю бригаду теробороны ВСУ в районе Работино, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.
Потери ВСУ в этом районе составили 90 человек, танк, четыре пикапа, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119.
Также за сутки уничтожены четыре станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», станция РЭР «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.