И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну
Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.
Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.
Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.