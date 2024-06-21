Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

Tекст: Вера Басилая

Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.