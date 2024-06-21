И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Песков объяснил санкции США против «Лаборатории Касперского»
Песков: Санкции США против «Лаборатории Касперского» обусловлены соображениями конкуренции
Вашингтон ввел ограничения в отношении «Лаборатории Касперского» из соображений конкуренции, это «излюбленный прием» США для нечестной борьбы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что «Лаборатория Касперского» «весьма и весьма конкурентна на соответствующем сегменте рынка на международном уровне», передает ТАСС.
Во многих аспектах она лучше своих конкурентов, добавил Песков.
«Излюбленная техника, излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Они прибегают к таким приемом каждый раз», – подчеркнул он.
В пятницу Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского».