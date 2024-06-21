И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Песков: Клички подаренным Ким Чен Ыном Путину собакам дадут позже
Клички двум охотничьим собакам породы пхунсан, которые лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, дадут после необходимых процедур, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Питомцы пройдут все необходимые процедуры, связанные с карантином, после этого им дадут клички, сказал Песков, передает ТАСС.
Бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко указал, что животные в качестве подарка на уровне лидеров стран являются, как правило, признаком дружественного шага. Он напомнил, что Путин очень любит собак.