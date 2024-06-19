Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме

Tекст: Елизавета Шишкова

«Стратегически важной отраслью двусторонней кооперации остается энергетическая сфера. Высокую эффективность демонстрирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», которое на протяжении более четырех десятилетий осваивает месторождения вьетнамского континентального шельфа. Объем нефти, добытой им за все годы, превысил 250 млн тонн», – приводится материал на сайте Кремля.

Также в Ненецком автономном округе России успешно действует совместная компания «Русвьетпетро», созданная в 2008 году. Компания работает в условиях Крайнего Севера и извлекла из недр уже более 35 млн тонн нефти.

«В свою очередь, Газпром ведет добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания – «Новатэк» – намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории», – написал в статье Путин.

Кроме того, в статье для издания Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме.