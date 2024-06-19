В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.3 комментария
Мишустин призвал оказывать бойцам СВО всю помощь со стороны государства
Важно, чтобы государство оказывало всю помощь участникам спецоперации на Украине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.
Он отметил, что удостоверение ветерана боевых действий выдается не только в бумажном, но и в электронном виде. По сути это совмещенная банковская и социальная карта, которая дает право на федеральные и региональные льготы и позволяет в упрощенном режиме воспользоваться мерами поддержки, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что продолжается наращивание объемов производства материально-технических ресурсов для нужд СВО. Речь идет о вооружении, военной и специальной технике. Планы поставки этой продукции в ВС России по ряду позиций уже определены. Премьер призвал строго соблюдать сроки и набранный темп.
Сейчас выпущено уже более 60% особо востребованной продукции от ее планируемого годового объема. При этом особое внимание необходимо уделять производству средств поражения.
Ранее Мишустин пообещал поддержку правительства участникам СВО.