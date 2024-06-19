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В МИД предупредили о мерах по отражению угроз рубежам на Дальнем Востоке
В МИД заявили об адекватных мерах по отражению угроз рубежам на Дальнем Востоке
Какие-либо потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России повлекут адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, в США, Корее и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут встречены адекватными ответными мерами по укреплению обороноспособности нашей страны, передает ТАСС.
Захарова отметила, что совместное ядерное планирование США и Южной Кореи нацелено против России и Китая.
Кроме того, дипломат добавила, что Москва обеспокоена планами Японии по размыванию национального безъядерного статуса, в том числе в формате подключения к так называемым совместным ядерным миссиям США по аналогии со странами НАТО.
Тем временем Россия и КНДР перешли на союзнические отношения.