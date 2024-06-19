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Фронтмена группы 2rbina 2rista арестовали за пропаганду наркотиков
Фронтмена группы 2rbina 2rista арестовали на десять суток за пропаганду наркотиков в песнях
Суд в Москве арестовал на десять суток солиста рэп-группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина за пропаганду наркотиков в его песнях, сообщили в пресс-службе суда.
Решение о наказании было вынесено после проверки материалов, проведенной прокуратурой Восточного округа Москвы, передает ТАСС.
Ранее, в начале июня, Никулинский суд Москвы уже штрафовал Гайсина за аналогичное правонарушение. Тогда суд установил, что песни «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной», «Пати пьяно», опубликованные в сообществе группы, содержат пропаганду наркотиков и призывы к антисоциальному поведению.
Группа 2rbina 2rista, созданная в 2011 году, исполняет песни собственного сочинения на социальные темы в жанрах рэпа и панк-рока.