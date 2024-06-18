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    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

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    18 июня 2024, 20:52 • Новости дня

    Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего Jаgermeister

    Роспатент зарегистрировал в России товарный знак ушедшего Jаgermeister

    Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего Jаgermeister
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В России был зарегистрирован товарный знак немецкого производителя ликера Jаgermeister, который покинул российский рынок в ноябре 2022 года.

    Информация об этом содержится в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает РИА «Новости».

    Датой регистрации значится 11 июня 2024 года, а дата подачи заявки – ноябрь 2023 года.

    Напомним, что о приостановке поставок Jаgermeister в Россию в ноябре 2022 года сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

    Регистрация товарного знака не означает, что Jаgermeister планирует в ближайшее время вернуться на российский рынок. Однако это может быть свидетельством того, что компания не исключает такой возможности в будущем.


    18 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Сеть «Леруа мерлен» в России решила сменить название

    «Леруа мерлен» в России сменит название на «Лемана Про»

    Сеть «Леруа мерлен» в России решила сменить название
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сеть «Леруа мерлен» в России, которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, приняла решение о проведении ребрендинга: компания сменит название на «Лемана про», первые магазины будут обновлены до конца текущего года, сообщил ретейлер.

    Как сообщили представители ретейлера, компания продолжит работу под новым брендом «Лемана про», первые магазины под этой вывеской откроются до конца 2024 года, полностью ребрендинг будет завершен будущем году, передает ТАСС.

    Обновленный логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома. В компании также указали, что смена бренда никак не повлияет на ее текущую деятельность.

    Ранее ретейлер DYI «Леруа Мерлен» в России переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ – ООО «Леруа Мерлен Восток» в ООО «Ле Монлид».

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    17 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Россия представила ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17

    Генпрокуратура: Россия представила ИКАО доказательства своей непричастности к крушению МН17

    Россия представила ИКАО доказательства непричастности к крушению МН17
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия представила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) доказательства о непричастности к крушению самолета рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.

    По словам старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Дениса Груниса, в России «не ожидают справедливого решения Совета ИКАО, в котором доминируют страны Запада», передает ТАСС.

    Ранее МИД объявил о выходе России из спора по крушению MH17 с Австралией и Нидерландами.

    Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер рухнул в районе Донецка. Все находившиеся на борту погибли.

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    18 июня 2024, 09:12 • Новости дня
    На автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей

    Арестованный за взятку замминистра обороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

    На автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей
    @ Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел автомобилями, госномера которых стоят больше 6 млн рублей, следует из данных баз предпродажной проверки автомобилей.

    В декларации доходов Иванова указан внедорожник Chevrolet Suburban, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77, до 2016 года за ними числились Porsche Cayenne и ВАЗ-2107, передает РИА «Новости».

    На портале по продаже красивых автомобильных номеров стоимость госномера серии ААА региона 77 – 2,5–3 млн рублей.

    Кроме того, в декларации Иванова указан внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены в том числе за раритетным Mercedes. Стоимость подобных номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.

    Напомним, Иванов обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сейчас он арестован. Сообщалось, что Иванову могут быть предъявлены новые обвинения. 

    Аресту подверглись минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые числились в декларации Иванова за 2019 год, однако в феврале 2023 года оба автомобиля были переоформлены на его бывшую супругу Светлану Иванову, которая выставила внедорожник на продажу после ДТП в апреле 2024 года.

    Сообщалось, что внедорожник Chevrolet Suburban Иванова, переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи.

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    18 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы

    Политолог Рар: Тандем воинствующих женщин фон дер Ляйен и Каллас во главе Европы ухудшит отношения с Россией

    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правоцентристская Европейская народная партия по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте. Поэтому вероятность переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК высока. На место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС не смогли определить ключевые должности в блоке.

    «Каждый раз, когда в Евросоюзе начинаются кадровые перестановки, за кулисами стартуют торги за ключевые должности. Причем торгуются все: и лидеры стран – членов ЕС, особенно Германии, Франции и Италии, и фракции в новоизбранном Европарламенте. У каждого ярые амбиции, ведь европейские политики будут занимать свои посты пять лет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, у Урсулы фан дер Ляйен по-прежнему хорошие шансы остаться во главе Еврокомиссии. «Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте, опередив социал-демократов, либералов и даже ультраправых. Поэтому фон дер Ляйен может быть переизбрана еще на пять лет», – уточнил собеседник.

    «Председатель Европейской комиссии – самая важная должность, которую можно занять после европейских выборов. Председателю подчиняются около 32 тыс. еврократов, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением договоров. Кроме того, глава ЕК присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20», – пояснил Рар.

    Политолог прогнозирует: кандидатура фон дер Ляйен не будет согласована, пока амбиции других фракций Европарламента не будут удовлетворены. Так, «торги» идут и за другие главные должности в блоке. «Пост главы Евросовета, по всей видимости, займет бывший премьер Португалии Антониу Кошта от социалистического блока. Между тем на место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе», – напомнил спикер. «Если во главе Европы окажется тандем воинствующих женщин – фон дер Ляйен и Каллас, то стоит ожидать, что отношения ЕС с Россией дальше будут ухудшаться», – считает Рар.

    Ранее лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент. Об этом по итогам неформальной встречи в верхах сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Наиболее острым стал вопрос о будущем главе Еврокомиссии. Занимающая с 2019 года этот пост Урсула фон дер Ляйен надеется получить одобрение на второй срок.

    На прошлой неделе она получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока – Франции, Германии и Италии. При этом некоторые участники союза считают такой выбор не лучшим. Фон дер Ляйен обвиняют, в частности, в злоупотреблении полномочиями и отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций.

    Как сообщала газета Politico, глава Евросовета Шарль Мишель, занимавшийся подготовкой встречи 17 июня, хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей. По информации издания, некоторые чиновники подозревают, что Мишель «придумывает схему, чтобы включиться в гонку за должность следующего главы внешней политики ЕС». Однако такое его поведение вызвало раздражение у других еврочиновников.

    На частном ужине в Брюсселе 17 июня также обсуждались кандидатуры главы дипломатии ЕС и главы Евросовета. На пост главного дипломата блока, который сейчас занимает Жозеп Боррель, претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В ее пользу уже высказалась Финляндия. «Каллас из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», – сказал глава финского правительства Петтери Орпо, его слова приводит ТАСС.

    В числе других возможных кандидатов Politico также выделяет бельгийского экс-премьера Софи Вильмес, министра иностранных дел и бывшего главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, главу польского МИД Радослава Сикорского и министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

    Что касается должности главы Евросовета, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Как пишет Guardian, альтернативным кандидатом на эту должность была премьер-министр Дании Метте Фредериксен, однако из-за жесткой позиции в отношении миграции она не пользуется широкой поддержкой внутри своей европейской фракции социал-демократов. Кошта же, наоборот, вызывает уважение у членов Евросоюза и, будучи выходцем из Южной Европы, соответствует критериям.

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    18 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.

    Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».

    Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.

    Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.

    Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

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    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

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    18 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети появилось видео того, как девушку на берегу Черного моря в Сочи унесло волнами, поиски пропавшей ведутся уже несколько дней, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО).

    Информация о пропаже девушки поступила 16 июня в экстренные службы, начался поиск, была обследована зона берега Центрального района, акватория от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка, сообщили в ЮРПСО РИА «Новости». Во вторник поиски начали в новых зонах.

    В Сети также опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлено, как эту девушку унесли мощные волны. Была обследована акватория Лазаревского района.

    До этого в ЮРПСО указывали, что поиском заняты 10 спасателей, работа осложнена штормом в море, потому ее приходится прерывать.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    18 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»

    На Украине прошли похороны «Призрака Киева» Коренчука

    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице похоронили летчика Валентина Коренчука с позывным «Бджоляр» («Пчеловод»), пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Коренчук случил в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, которая получила прозвище «Призраки Киева», передает «Российская газета». На его счету более 80 боевых вылетов.

    Коренчук погиб в апреле этого года. Как и где это произошло, не уточняется.

    На прошлой неделе ВС России уничтожили три украинских боевых самолета.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией

    Обозреватели NI предупредили о глобальном противостоянии между Россией и США из-за Украины

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны достигли поворотного момента в вопросе оказания военной помощи Украине, сообщает National Interest.

    Как отметили обозреватели, США вместе с союзниками по НАТО одобрили использование американского оружия для ударов по целям на территории России. Однако перспектива присутствия инструкторов альянса в зоне боевых действий создает ситуацию с повышенным риском. Если американские, французские или другие военные окажутся на территории Украины, они могут стать уязвимыми для преднамеренных или случайных ударов со стороны российских военных, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта не только может поставить под угрозу жизнь американских граждан, но и втянуть США в более широкую конфронтацию с Россией, говорится в материале.

    Как сообщалось ранее, обозреватель Forbes предостерег украинских летчиков от полетов в зоне спецоперации.


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    17 июня 2024, 21:59 • Новости дня
    СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет

    Bloomberg: США поставят на вооружение гиперзвуковое оружие не раньше октября

    СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка на вооружение армии США гиперзвукового оружия нового поколения ожидается не раньше 2025 финансового года, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO) о вооружениях Пентагона.

    По данным Bloomberg, США столкнулись с проблемами интеграции и неудачными испытаниями, что отодвигает срок развертывания ракет, уже размещенных Китаем и Россией.

    Первоначально армия планировала развернуть первую батарею гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.

    Теперь, если испытания пройдут успешно до конца 2024 года, первая партия из восьми ракет может быть поставлена в 2025 финансовом году, который начнется 1 октября.

    В армии заявили, что предпринимают «необходимые корректирующие действия» после прошлых неудачных испытаний. Однако GAO предупреждает, что «если армия обнаружит проблемы с характеристиками ракет в ходе летных испытаний, поставки ракет и размещение первой боевой системы могут быть еще больше отложены».

    Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия.

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    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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    18 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска

    Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске

    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутск осмотрел стадион «Туймаада», на котором пройдут спортивные игры «Дети Азии».

    «Красиво, отлично», – оценил глава государства спортивное сооружение, передает РИА «Новости».

    По пути к стадиону Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В сопровождении немногочисленной охраны президент вышел к толпе и с улыбкой пожимал протянутые к нему руки.

    Один из горожан поинтересовался состоянием здоровья Путина и отметил свою схожесть с главой государства. «Да! Мы все друг на друга похожи», – отреагировал Путин. Ребенок из толпы рассказал президенту о том, что серьезно занимается спортом, в ответ Путин выразил уверенность, что мальчик станет чемпионом.

    Песков отметил, что это была незапланированная остановка, Путин нередко делает так во время поездок в регионы.

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Якутии.

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    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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