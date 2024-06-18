18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.3 комментария
Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США
НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов, поскольку Трамп подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского, передает РИА «Новости».
К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед сторонниками, в котором он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с выплатами Украине в случае победы на предстоящих выборах.
Филиппо заявил, что согласен с Трампом, и предложил «прекратить этот цирк» и перестать давать деньги Украине.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.