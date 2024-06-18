Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов, поскольку Трамп подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского, передает РИА «Новости».

К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед сторонниками, в котором он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с выплатами Украине в случае победы на предстоящих выборах.

Филиппо заявил, что согласен с Трампом, и предложил «прекратить этот цирк» и перестать давать деньги Украине.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.