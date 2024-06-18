Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами и портретами президента России

Tекст: Вера Басилая

Транспаранты из государственных флагов украшают здания, фонарные столбы вдоль основных дорог из аэропорта вплоть до центра Пхеньяна, также огромные полотна российского триколора повесили на фасады нескольких крупных небоскребов, передает ТАСС.

В аэропорту развернуты приветственные баннеры на русском и корейском языках: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность!», «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!»

Такие же приветствия и портреты Путина – по пути следования российской делегации.

Ранее Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» написал, что считает прорывными достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях.

Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.