Российский президент Владимир Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны

Tекст: Денис Тельманов

«Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», – приводит слова президента ТАСС.



По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий. «Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын продолжает курс, начатый его предшественниками, Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.



