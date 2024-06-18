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    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    18 июня 2024, 01:26 • Новости дня

    Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны

    Российский президент Владимир Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях прорывными. Об этом Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    «Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», – приводит слова президента ТАСС

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий. «Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — подчеркнул российский лидер.

    Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын продолжает курс, начатый его предшественниками, Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.


    17 июня 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин назначил заместителей министра обороны России

    Путин подписал указы о кадровых перестановках в Минобороны

    Путин назначил заместителей министра обороны России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Леонид Горнин назначен на должность первого заместителя министра обороны, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Замглавы Минобороны стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, следует из указа президента на официальном портале опубликования правовых актов. Олег Савельев назначен замминистра обороны России, руководителем аппарата Минобороны.

    От должности замминистра обороны освобождены Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал Павел Попов.

    Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания, 17 июня.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

    Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента России, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты России.

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    17 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Анонсирован визит Путина в КНДР

    Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня

    Анонсирован визит Путина в КНДР
    @ Владимир Смирнов/POOl/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18–19 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Кроме того, на сайте Кремля уточнили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве будут подписаны по итогам государственного визита Путина во Вьетнам 19–20 июня.

    Ранее поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.

    Напомним, в мае секретарь СБ России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.

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    17 июня 2024, 17:44 • Новости дня
    Ушаков раскрыл подробности визита Путина в КНДР и Вьетнам
    Ушаков раскрыл подробности визита Путина в КНДР и Вьетнам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын намерены обсудить широкий круг тем, в том числе перспективы отношений, экономику, безопасность и международное сотрудничество, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Как указал Ушаков, программа визита российского лидера в Пхеньян обещает быть весьма насыщенной. Он также отметил, что необходимость нового договора о стратегическом партнерстве с КНДР вызвана эволюцией обстановки в мире, он не направлен против других стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, лидеры РФ и КНДР выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. Он пояснил, что Россия ценит понимание КНДР подлинных причин и сути украинского кризиса, а также признательна за признание вхождения Донбасса и Новороссии, пишет ТАСС.

    Он сообщил, что Путин во Вьетнаме проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов. Помощник президента РФ по международным делам подчеркнул, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году вырос более чем на 8% и достиг 5 млрд долларов, а в этом году рост продолжается.

    Кроме того, Ушаков уточнил, что обещание Путина посетить Турцию с визитом остается в силе, также президент России ждет с визитом одного из африканских лидеров в конце июня.

    Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня.

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    17 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин увеличил количество заместителей министра обороны

    Путин подписал указ об увеличении количества заместителей министра обороны

    Путин увеличил количество заместителей министра обороны
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны России будет 12 заместителей.

    Согласно указу, у министра будут в том числе два первых заместителя, передает ТАСС.

    Кроме того, у министра будут один статс-секретарь – заместитель министра, один заместитель министра – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра – руководитель аппарата Министерства обороны РФ. Прежде глава оборонного ведомства имел 11 заместителей.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителей министра обороны России.


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    17 июня 2024, 06:59 • Новости дня
    Вашингтон, Сеул и Токио собрались подписать соглашение по борьбе с угрозой ЯО

    Министр Южной Кореи Син Вон Сик сообщил о планах подписать соглашение с США и Японией по борьбе с ядерной угрозой КНДР

    Вашингтон, Сеул и Токио собрались подписать соглашение по борьбе с угрозой ЯО
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, Южная Корея и Япония могут вскоре заключить соглашение по борьбе с ядерной угрозой со стороны КНДР, сообщил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

    Министр сообщил, что не исключает достижения соответствующих договоренностей до инаугурации президента США в январе. Он хочет как можно скорее встретиться с коллегами из США и Японии для обсуждения данного вопроса, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Син Вон Сик пояснил, что первостепенной задачей станет «создание системы для более эффективного, оперативного и слаженного ответа на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР».

    Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что в случае ядерного удара со стороны КНДР последуют «решительные действия» со стороны Южной Кореи и США, которые будут означать «конец режима» КНДР.

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    17 июня 2024, 11:03 • Новости дня
    Путин переподчинил себе ФМБА

    Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава и подчинил его себе

    Путин переподчинил себе ФМБА
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) выведено из ведения Минздрава и переподчинено напрямую президенту России, следует из указа Владимира Путина.

    В тексте указа говорится, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства будет осуществлять президент Российской Федерации.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ФМБА должно принять все меры для достижения показателей нацпроекта «Здравоохранение», который завершается в 2024 году, а также для достижения целей нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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    17 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Россия и КНДР обсудили возможность запуска прямых авиарейсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов.

    По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.

    «Все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», – отметил министр, передает ТАСС.

    Он также добавил, что пассажиропоток между двумя странами растет. «Мы отправляли первую делегацию, в которой количество человек было больше, чем в свое время в Советском Союзе – 98 человек за раз. Мы видим, что увеличение идет», – указал Козлов.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит сразу две азиатские страны: КНДР и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников.

    По мнению экспертов, это является верным признаком того, что между странами будут подписаны новые и важные соглашения.

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    17 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Раскрыта программа Путина в ходе поездки в Якутск

    Кремль анонсировал поездку Путина в Якутск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин проведет рабочую поездку в город Якутск во вторник, сообщили в пресс-службе Кремля 17 июня.

    В ходе визита глава государства ознакомится с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей Якутии, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Путин в ходе поездки уделит внимание теме развития Дальнего Востока, программам «Земской доктор», «Земской учитель», «Муравьев-Амурский 2030». Также он пообщается с участниками этих программ.

    Президент пообщается со студентами Высшей школы музыки имени Босикова – ведущего вуза по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке. Кроме того, Путин проведет встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым.

    В январе Путина на свою золотую свадьбу приглашал оленевод из Ямала Енкся Пяк. Глава государства поздравил его в ходе телефонного разговора.

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    17 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    Воробьев заявил о решенной проблеме с обманутыми дольщиками в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области удалось разрешить проблему обманутых дольщиков, заявил глава региона Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Правительство региона разрешило проблему благодаря федеральной программе, участию ДОМ.РФ и регионального бюджета, сказал Воробьев Путину, передает ТАСС.

    Ранее в Подмосковье насчитывалось 117 тыс. обманутых дольщиков, сейчас их проблемы разрешили. Теперь облправительство намерено строить социальную инфраструктуру и благоустраивать территории.

    В регионе планируется реализовать масштабную программу модернизации теплоснабжения и водоснабжения. За пять лет в Подмосковье модернизируют сети и котельные, это затронет около 60% населения.

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    17 июня 2024, 12:49 • Новости дня
    Песков анонсировал «динамичную» неделю у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента Владимира Путина намечается насыщенная рабочая неделя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.

    Путин готовится «к целому ряду поездок», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что неделя у президента предстоит «весьма насыщенная, динамичная».

    Ранее Кремль объявил о встрече Путина с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и поездке в Якутск.

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    17 июня 2024, 14:01 • Новости дня
    Путин попросил Воробьева уделить больше внимания поликлиникам Подмосковья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководству Московской области необходимо уделить внимание первичному звену медицины – поликлиникам, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Андреем Воробьевым.

    Губернатор на встрече сообщил президенту о почти законченном строительстве детского госпиталя в Красногорске, а также о планах построить большую клинику в Балашихе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что поликлиническое звено – это один из наиболее крупных объектов здравоохранения.

    «Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом, может быть, самом важном для граждан звене. Доступность должна быть. <…> Это тем более важно, что в отличие от многих других регионов страны Московская область прирастает населением», – добавил президент.

    Воробьев пояснил, что в 2023 году численность населения региона выросла почти на 70 тыс. человек. В среднем ежегодный рост составляет 70-90 тыс. человек.

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    17 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Песков: Мирная инициатива Путина остается на повестке дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине продолжает оставаться на повестке дня. Москва открыта к диалогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России продолжает быть открытым для серьезных, субстантивных и результативных обсуждений, передает ТАСС.

    Глава СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что при отказе от ирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    17 июня 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков: Путин знал о планах назначить Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин был в курсе того, что полпреда на Урале Владимира Якушева намерены назначить врио секретаря генсовета «Единой России», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, это партийное решение, но президент был в курсе, передает ТАСС.

    Песков не стал рассуждать, не помешает ли Якушеву совмещение двух постов исполнять обязанности на каждом из них, и предложил обратиться в партию со всеми этими вопросами», пояснил представитель Кремля.

    Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с Владимиром Якушевым, назначенным врио секретаря генсовета партии, и с покинувшим пост секретаря Андреем Турчаком.

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    17 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Подмосковья Воробьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник с докладом у президента Владимира Путина выступит губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У президента 17 июня пройдет несколько рабочих встреч в Кремле, одной из них станет доклад Воробьева, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что Московская область – это крупный и важный регион, по этой причине всегда «есть о чем поговорить», и президент всегда внимательно следит за тем, что происходит в Подмосковье.

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    18 июня 2024, 01:09 • Новости дня
    Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва продолжит поддерживать Пхеньян в его стремлении к самостоятельности и праве выбирать свой путь развития. Об этом Владимир Путин заявил в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» в преддверии визита в эту страну.

    Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживала КНДР и корейский народ в их противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу», сообщает ТАСС.

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий.

    Российский лидер напомнил, что отношения между странами основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, а народы двух стран объединяет «нелегкая совместная борьба против японского милитаризма».



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