  • Новость часаПутин назначил заместителей министра обороны России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага
    В Минобороны рассказали о задачах новых заместителей министра
    Пашинян пообещал проведение референдума для обмена территорий с Азербайджаном
    Против телеведущей Лазаревой возбудили уголовное дело
    Анонсирован визит Путина в КНДР
    СК передал дело об отравлении в Москве отделу по расследованию особо важных дел
    Пасечник рассказал об охоте на российских журналистов в Донбассе
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике
    Дания стала продумывать ограничение прохода старых танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    17 июня 2024, 17:12 • Новости дня

    Путин увеличил количество заместителей министра обороны

    Путин подписал указ об увеличении количества заместителей министра обороны

    Путин увеличил количество заместителей министра обороны
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны России будет 12 заместителей.

    Согласно указу, у министра будут в том числе два первых заместителя, передает ТАСС.

    Кроме того, у министра будут один статс-секретарь – заместитель министра, один заместитель министра – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра – руководитель аппарата Министерства обороны РФ. Прежде глава оборонного ведомства имел 11 заместителей.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителей министра обороны России.


    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

    Коментарии (13)
    17 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Анонсирован визит Путина в КНДР

    Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня

    Анонсирован визит Путина в КНДР
    @ Владимир Смирнов/POOl/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18–19 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Кроме того, на сайте Кремля уточнили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве будут подписаны по итогам государственного визита Путина во Вьетнам 19–20 июня.

    Ранее поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.

    Напомним, в мае секретарь СБ России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.

    Коментарии (9)
    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной

    Представитель Кремля Песков назвал реакцию Запада на предложение Путина неконструктивной

    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, есть огромное множество официальных реакций и заявлений, однако все они – неконструктивного характера, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

    Коментарии (31)
    14 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе встречи с участниками программы «Время героев», напомнил известную фразу: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    «Что касается целей в жизни – это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть», – процитировал глава государства философа Ивана Ильина, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Коментарии (7)
    17 июня 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин назначил заместителей министра обороны России

    Путин подписал указы о кадровых перестановках в Минобороны

    Путин назначил заместителей министра обороны России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Леонид Горнин назначен на должность первого заместителя министра обороны, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Замглавы Минобороны стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, следует из указа президента на официальном портале опубликования правовых актов. Олег Савельев назначен замминистра обороны России, руководителем аппарата Минобороны.

    От должности замминистра обороны освобождены Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал Павел Попов.

    Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания, 17 июня.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

    Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента России, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты России.

    Коментарии (6)
    15 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на канале ARD не исключил возможности возобновления контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, для «этого нужен подходящий момент», должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл, передает РИА «Новости».

    При этом Шольц отметил, что не хочет, чтобы «было ощущение, что это исключено».

    Ранее канцлер Германии дал оценку предложению Путина по Украине.

    Коментарии (21)
    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Песков: Предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны

    Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется

    Tекст: Кристина Цыцура

    Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.

    Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Коментарии (0)
    16 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

    Соответствующий указ главы государства опубликован, передает ТАСС.

    Борис Титов с 2012 по 2022 год занимал пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В июне 2024 года Титов был избран председателем Федерального политического совета партии «Новые люди».

    Коментарии (2)
    16 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество
    Путин поблагодарил военных медиков за профессионализм и мужество
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В поздравлении с Днем медицинского работника президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость. Кроме того, он назвал подвигом борьбу российских медиков с коронавирусной инфекцией.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «всех, кто посвятил себя медицине и служению людям». Он подчеркнул, что медики «рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни», значение «медицины невозможно переоценить».

    Президент отметил, что нынешний праздник «отмечают и ученые – представители знаменитых медицинских школ, а также других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математик».

    Путин подчеркнул высокий авторитет российской системы здравоохранения в мире. Он указал, что в России «модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики».

    Как заявил Путин, важность медицины «глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции», когда медики, «не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья», выполняли свой врачебный долг. Президент назвал их работу «подвигом тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник».

    Свои лучшие качества медики демонстрируют и в ходе специальной военной операции на Украине, заявил он. «Спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают всё возможное для поддержки силы духа наших героев», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что медицина является «самой гуманной профессией», в «медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание». Этими «качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников», заявил Путин.

    «И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это «ежедневное испытание на человечность», – сказал он.

    Напомним, военкор Александр Коц сообщил, что военмедик Михаил Торгашев ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, как военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника.

    Коментарии (0)
    16 июня 2024, 00:49 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-Байрам отметил их вклад в единение российского народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Курбан-Байрам помогает «сближению людей», способствует утверждению «идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания», а также демонстрирует «непреходящие духовные ценности ислама».

    Президент позитивно оценил тот факт, что в России жизнь мусульманской уммы отмечена «добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения». Он указал на укрепление института семьи мусульманскими организациями, а также на их роль в патриотическом воспитании.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что мусульманские организации помогают участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине, их семьям.

    Путин пожелал мусульман России «здоровья, успехов и всего наилучшего».

    В 2023 году Путин в Курбан-Байрам совершил визит в Дагестан, где посетил Джума-мечеть в Дербенте.

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности

    Политолог Семенов: Евразийская система безопасности станет важной частью многополярного мира

    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные государства после начала конфликта на Украине усилили давление на независимые страны. Подобная реакция США и ЕС все больше убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Семенов. В пятницу Владимир Путин предложил сформировать систему евразийской безопасности.

    «Предложения Владимира Путина по поводу начала строительства евразийской архитектуры безопасности полностью соответствуют запросу текущего времени. Данный процесс должен стать частью формирования многополярного мира, что позволит сделать отношения государств на континенте более справедливыми и равноправными», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Вполне вероятно, что ШОС и БРИКС выступят в качестве фундамента для создания будущих структур в сфере безопасности. Данные организации уже предпринимали попытки сблизить позиции стран-участниц по этому направлению. Мы достигли определенных успехов, однако останавливаться на этом нельзя», – считает собеседник.

    «Вызовы, вставшие перед миром после начала конфликта на Украине, способствуют раздражению западных государств, которые в последнее время усилили уровень давления на независимые страны. Однако подобная реакция США и ЕС лишь убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами», – подчеркивает эксперт.

    «Сегодня интерес к ШОС и БРИКС велик как никогда. Мир застыл в ожидании формирования не только политических и экономических инициатив, но и предложений в сфере безопасности.

    Россия давно продвигает данный вектор сотрудничества. Усилия наших дипломатов не прошли даром», – уточняет он.

    «В связи с этим важно, что Владимир Путин не закрывает двери евразийских проектов от стран – участниц НАТО. В альянсе, например, присутствует Турция, которая доказала свою способность проводить суверенную политику без оглядки на партнеров из Вашингтона. Остальным членам объединения еще предстоит этому научиться», – заключил Семенов.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил о необходимости формирования евразийской архитектуры безопасности. Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. По его мнению, евроатлантическая система потерпела крах.

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент. Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что предлагаемая инициатива будет открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, в том числе и для тех государств, которые состоят в НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Путин. 

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин: Участники проекта «Время героев» не должны пока возвращаться на СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники программы «Время героев» не должны пока возвращаться в зону спецоперации, поскольку им необходимо продолжить обучение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками проекта.

    «Мы ведь – организаторы этого мероприятия, Высшей школы госуправления, этой платформы «Время героев» – создали ее еще и применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода – еще полтора месяца», – уточнил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин в связи с этим спросил, кто из присутствующих собирается возвращаться в войска. «Большинство», – констатировал президент. «Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете… И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – пояснил глава государства.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи. Кроме того, он заявил, что в зоне СВО находятся почти 700 тыс. военнослужащих России.

    Коментарии (0)
    15 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Эрдоган рассказал о переговорах Фидана и Путина на тему выборов в Сирии

    Эрдоган рассказал о переговорах Фидана и Путина на тему выборов в курдских районах в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подробно обсудил с российским президентом Владимиром Путиным тему выборов в курдских районах Сирии, заявил агентству Anadolu президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, Фидан был в Москве и подробно обсудил эти вопросы с Путиным и с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Также Эрдоган выразил надежду, что террористическая организация РПК и другие не получат возможности свободно действовать в Сирии.

    О словам турецкого лидера, как таковых выборов «там нет» – ведется игра, призванная легитимизировать террористическую организацию (Рабочую партию Курдистана, РПК).

    Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин увеличил количество заместителей министра обороны
    Кабмин установил прожиточный минимум на 2025 год
    Президент Латвии рассказал о поддержке в стране Путина
    США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга
    В США назвали враждебные Западу страны, куда РФ могла бы отправить оружие
    Усманов подал в суд на банк UBS Europe SE в Германии
    Права на бренды водки «Московская» и «Столичная» проданы в Бенилюксе

    Российская промышленность почувствовала реальный оптимизм

    Статистика показывает взрывной рост промышленности в России. «В Москве такого не было никогда», описывает впечатляющие темпы роста промышленного производства только в своем регионе мэр столицы Сергей Собянин. Какие отрасли растут быстрее всего и в чем причина происходящего? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............