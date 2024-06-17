В Китае создали «виртуального полководца» для реалистичных военных учений

Китай создал на основе ИИ поведенческий симулятор военачальников для проведения реалистичных военных учений

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает газета The South China Morning Post, ИИ может моделировать действия командира на основе его образа мышления, опыта, личных качеств (включая недостатки), передает ТАСС.

«Виртуального полководца» можно «подогнать» под нужды заказчика, корректируя его личностные особенности. Разработка призвана помочь китайской армии проводить более реалистичные военные учения в виртуальной среде.

Это позволит компенсировать нехватку высокопоставленных офицеров НОАК, которых не всегда удается задействовать в таких мероприятиях. В отличие от американских аналогов, китайский ИИ не просто ассистирует командующему, он может самостоятельно руководить боевыми действиями, утверждают китайские специалисты.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Сухопутных войск США на учениях отрабатывают использование ИИ для психологической атаки противника.



