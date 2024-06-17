Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Эстония отказала во въезде в страну гражданам России и Белоруссии
ERR: Эстонские власти отказали россиянам во въезде в страну из-за неясных показаний о цели поездки
За прошедшие выходные власти Эстонии не пустили в страну 28 граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил эстонский портал гостелерадио ERR.
Как отмечается в сообщении, 12 человек были гражданами России, шесть – гражданами Белоруссии, а четыре – гражданами Молдавии. Причиной отказа во въезде в большинстве случаев было отсутствие необходимых документов или неясные показания о цели поездки, передает ТАСС.
По данным СМИ, эстонские власти также сочли, что некоторые из въезжавших могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. В этих случаях им было отказано во въезде. Все они вернулись на территорию России.
Как сообщалось ранее, эстонские власти не допустили на чемпионат по аджилити собак из России.