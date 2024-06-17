Эстония отказала во въезде в страну гражданам России и Белоруссии

ERR: Эстонские власти отказали россиянам во въезде в страну из-за неясных показаний о цели поездки

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в сообщении, 12 человек были гражданами России, шесть – гражданами Белоруссии, а четыре – гражданами Молдавии. Причиной отказа во въезде в большинстве случаев было отсутствие необходимых документов или неясные показания о цели поездки, передает ТАСС.

По данным СМИ, эстонские власти также сочли, что некоторые из въезжавших могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности страны. В этих случаях им было отказано во въезде. Все они вернулись на территорию России.



Как сообщалось ранее, эстонские власти не допустили на чемпионат по аджилити собак из России.





