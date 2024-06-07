7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.6 комментариев
Эстонские власти не допустили на чемпионат по аджилити собак из России
Postimees: Эстонские власти не допустили на чемпионат по аджилити собак из России
Организаторы чемпионата по аджилити (соревнований на быстроту и ловкость) не допустили до участия собак, родившихся в России, сообщает Postimees.
По информации издания, с 1 июня обязательным условием участия в чемпионате стало наличие у животных идентификационного номера, зарегистрированного в реестре Эстонского кинологического союза. Сама же организация после начала спецоперации на Украине перестала регистрировать собак, родившихся в России и Белоруссии, передает ТАСС.
Также издание отмечает, вскоре после начала СВО Международная федерация кошек Эстонии ввела запрет на участие в выставках животных, владельцы которых проживают в России.
Как сообщалось ранее, в Эстонии собрались выпускать колбасу из мяса собак.