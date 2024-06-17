Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Президент Латвии рассказал о поддержке в стране Путина
Ринкевичс: Четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает Путина
Глава Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о поддержке четвертью русскоязычного населения республики президента России Владимира Путина.
В интервью газете Tages-Anzeige Ринкевичс выразил мнение, что «среди русскоязычного населения Латвии есть определенный раскол», передает ТАСС.
По его словам, четверть из них поддерживают Путина и одобряют его политику в отношении Украины, еще четверть поддерживают Украину, а остальные «находятся в замешательстве и не хотят говорить на эту тему».
Латвийские власти следят за ситуацией и «пытаются войти в контакт с русскоязычным населением», добавил Ринкевичс.
Ранее президент Латвии на латыни призвал «разрушить» Россию.