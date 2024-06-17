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Четыре человека пострадали при утечке аммиака на заводе в Польше
В городе Кошалин на северо-западе Польши произошла утечка аммиака на заводе, в результате которой пострадали не менее четырех человек.
Об этом сообщает представитель пожарной службы Роберт Кубяк, передает ТАСС.
По данным пожарных, утечка аммиака произошла около 10.00 по местному времени (11.00 мск) в одном из производственных помещений. Утечка была быстро локализована, с завода эвакуированы 300 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасательные службы.