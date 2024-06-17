Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Центр им. Гамалеи анонсировал новый препарат для терапии ботулизма
Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разрабатывают новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма, клиническое исследование препарата может завершиться в 2025 году, сообщил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра Дмитрий Щебляков.
По его словам, препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма, сейчас он находится на стадии клинических исследований, передает ТАСС. Щебляков добавил, что доклинические испытания проведены, все эксперименты закончены.
Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма.