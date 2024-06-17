Центр им. Гамалеи анонсировал новый препарат для терапии ботулизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии ботулизма, сейчас он находится на стадии клинических исследований, передает ТАСС. Щебляков добавил, что доклинические испытания проведены, все эксперименты закончены.

Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице свыше 120 человек обращались за медицинской помощью с симптомами ботулизма.