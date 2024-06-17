  • Новость часаАнонсирован визит Путина в КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага
    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    Против телеведущей Лазаревой возбудили уголовное дело
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике
    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов
    Дания стала продумывать ограничение прохода старых танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

    4 комментария
    17 июня 2024, 14:34 • Новости дня

    Китай призвал США прекратить распространять ложную информацию о других странах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Пекина обратились к Вашингтону с просьбой прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Речь идет о расследовании, опубликованном агентством Reuters, из которого следует, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

    Линь Цзянь отметил, что факты снова доказали, что США распространяют ложную информацию, манипулируя социальными сетями.

    Ранее генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала картинкой различие между G7 и остальным миром.


    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

    Коментарии (16)
    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (46)
    17 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    Китайский дипломат одной картинкой высмеяла Запад
    Китайский дипломат одной картинкой высмеяла Запад
    @ CGMeifangZhang

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала картинкой различие между G7 и остальным миром.

    «G7 = весь мир?» – написала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Мейфан под картинкой, отображающей реальные размеры стран «Большой семерки», передает канал «360».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.

    Коментарии (4)
    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

    Коментарии (31)
    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (21)
    14 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Страны G7 призвали Китай надавить на Россию

    Страны G7 призвали Китай прекратить помогать России продолжать СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине, говорится в финальном заявлении саммита «Большой семерки» в Италии.

    В документе говорится, что Пекину следует в том числе посредством прямого диалога с Киевом «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» на Украине, опирающийся на принципы, заложенные в Уставе ООН, передает РИА «Новости».

    Лидеры G7 считают, что Россия продолжает СВО благодаря «постоянной поддержке Китаем российского ВПК, они также призвали Пекин прекратить поставлять Москве товары «двойного назначения».

    Ранее G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

    Коментарии (6)
    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной

    Представитель Кремля Песков назвал реакцию Запада на предложение Путина неконструктивной

    В Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад неконструктивно отреагировал на предложения российского президента Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, есть огромное множество официальных реакций и заявлений, однако все они – неконструктивного характера, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

    Коментарии (31)
    16 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине

    NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной

    В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине
    @ Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В администрации США крепнет уверенность, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на российскую специальную военную операцию на Украине изменились, Пекин будет сильнее поддерживать Москву, пишут СМИ.

    Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.

    Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

    NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.

    В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».

    Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.

    Коментарии (0)
    15 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    Пленный ВСУ рассказал об участии в боях в ДНР американского стриптизера
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Среди приехавших воевать за Украину в ДНР иностранных наемников состоял американский стриптизер, рассказал пленный ВСУ Юрий Водян.

    По его словам, из Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать, передает РИА «Новости».

    Ранее другой украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце».

    Коментарии (20)
    16 июня 2024, 06:23 • Новости дня
    Карлсон счел вице-президента США Харрис глупой и неквалифицированной

    Карлсон назвал Харрис слишком глупой, чтобы понять нехватку квалификации для должности вице-президента США

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-президент США Камала Харрис слишком глупа, поэтому верит, когда ее убеждают, что она достаточно квалифицирована для своей должности, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон полагает, что у Демократической партии нет «надежного вице-президента, которого бы не ненавидел народ», и лишь поэтому демократы до сих пор не «избавились» от президента США Джо Байдена. По мнению Карлсона, «Камала уступает в популярности даже Байдену». Он счел самым разумным выходом из ситуации победу экс-президента США Дональда Трампа на новых выборах, передает ТАСС.

    Напомним, Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом Байдена.


    Коментарии (5)
    14 июня 2024, 23:18 • Новости дня
    Белый дом уклонился от комментариев по мирной инициативе Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался комментировать инициативу президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине.

    «Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома на брифинге, передает РИА «Новости»

    В американской администрации считают, что предложения российского лидера «не дошли непосредственно до Украины» и их следует адресовать напрямую в Киев.

    Напомним, что ранее Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной.

    По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (2)
    15 июня 2024, 17:13 • Новости дня
    Опрос показал, сколько граждан США не поддерживают ни Байдена, ни Трампа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четверть американцев не поддерживают на будущих выборах ни бывшего главу государства Дональда Трампа, ни действующего президента Джо Байдена, следует из результатов опроса исследовательского центра Pew Research Center.

    Отрицательно и к Байдену, и Трампу относятся 25% опрошенных, лишь 3% относятся сразу к обоим благосклонно, передает РИА «Новости».

    Положительно к Трампу относятся лишь 36% опрошенных, почти столько же (34%), напротив, одобряют кандидатуру Байдена.

    Опрос проводился с 13 по 19 мая 2024 года среди 8638 взрослых американцев.

    Коментарии (0)
    15 июня 2024, 19:56 • Новости дня
    Харрис заверила Зеленского в непоколебимой поддержке Украины

    Харрис заверила Зеленского в желании США урегулировать конфликт на Украине на условиях Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева, США непоколебимо поддерживают украинский народ, заявила вице-президент США Камала Харрис.

    Как следует из сообщения Белого дома,  Харрис на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Швейцарии отметила, что США поддерживают Украину в достижении «справедливого и прочного мира на основе суверенитета и ее территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН». Кроме того, она отметила широкую международную поддержку усилий Киева, передает ТАСС.

    Как сообщается в заявлении, «вице-президент о работе США над вопросом  с помощи укрепления украинского ПВО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (5)
    15 июня 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден обсудил с папой Римским конфликты на Украине и в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден во время встречи с папой Римским Франциском на саммите G7 обсудил конфликты на Украине и в секторе Газа.

    «Лидеры подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня, заключения сделки по освобождению заложников и урегулирования критического гуманитарного кризиса в Газе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.

    Байден поблагодарил понтифика за усилия Ватикана, направленные на «устранение гуманитарных последствий» украинского конфликта.

    Встреча прошла хорошо, заявил Байден перед отлетом из Италии в США. Президент поднял большой палец вверх, когда его попросили оценить переговоры с папой Римским.

    В ходе саммита Байден также провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили проблемы Ближнего Востока, в том числе палестино-израильский конфликт, двустороннее стратегическое партнерство, экономические и технологические вопросы.

    Ранее папа Римский назвал бессмысленными обсуждения конфликта на Украине без России.

    По его словам, без России любые переговоры о разрешении конфликта на Украине «не имеют реального смысла».

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 04:23 • Новости дня
    Американский военный в суде Владивостока не признал вину в угрозе убийством

    Американский военный Блэк в суде Владивостока отказался признавать вину в угрозе убийством своей девушке

    Tекст: Антон Антонов

    В Первомайском районном суде Владивостока американский военный Гордон Блэк заявил, что не признает вину в угрозе убийством своей девушке, а вину в краже признает частично.

    Блэк, говоря о краже, заявил, что «умысла не было». В суде он общается с помощью переводчика, передает РИА «Новости».

    Блэк сообщил, что познакомился с Александрой Ващук в октябре 2022 года в Южной Корее через Tinder. Они жили вместе примерно 1,5 года, «на данный момент отношениям конец».

    Ссору, по его словам, устроила сама Ващук, она начала оскорблять его, издеваться, бросила в него «тарелку и миску», а также «ударила левой рукой под правый глаз». В ответ он схватил ее и толкнул на кровать, «поместил руку вокруг шеи», после чего они оба «упали на пол».

    «Она была снизу. Начал ослаблять хватку вокруг ее шеи, как только почувствовал, что она перестает представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массировать ее спину», – рассказал Блэк.

    После этого, по версии Блэка, он принялся собирать свои вещи, а Ващук толкнула его и стала разбрасывать вещи из чемодана. Блэк и Ващук начали толкать друг друга, в результате она «случайно ударилась о стену».

    Пока девушка выбрасывала вещи в коридор, Блэк «взял 10 тыс. рублей из ее кошелька», поскольку у него «не было денег, было нечего есть и некуда идти», а «рейс будет через четыре дня». «Мог бы вернуть деньги», – сказал он, добавив, что был трезв. Он сообщил, что вернул 125 долларов переводом через знакомого на следующий день.

    «Прибыл во Владивосток, чтобы быть с Сашей. Я платил (все время, пока жили вместе во Владивостоке). За девять месяцев перевел ей 300–400 тыс. рублей», – сказал он.

    Ващук заявляла, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее, он проходил терапию. По ее мнению, Блэка не следует слишком строго наказывать, ему требуется лечение.

    Напомним, Блэк был арестован в мае. Апелляционная жалоба адвоката Блэка на решение суда первой инстанции о его аресте была оставлена без удовлетворения.

    Коментарии (0)
    Главное
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    В Чехии на военном полигоне разорвались боеприпасы
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе
    Начался суд по обращению имущества Ходорковского в доход России
    Дана оценка воздействию мигрантов на ислам в России
    Число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек

    Российская промышленность почувствовала реальный оптимизм

    Статистика показывает взрывной рост промышленности в России. «В Москве такого не было никогда», описывает впечатляющие темпы роста промышленного производства только в своем регионе мэр столицы Сергей Собянин. Какие отрасли растут быстрее всего и в чем причина происходящего? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............