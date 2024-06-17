ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза после 12 лет розыска за хищение 2 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ФСБ задержан бывший начальник департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» на общую сумму более 2 млрд рублей, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2007 и 2008 годах Донских и его сообщники через подконтрольные юрлица похитили выданные Россельхозбанком кредиты, а также присвоили средства, полученные от Росагролизинга для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники – предприниматели из Липецкой области – были задержаны, суд признал их виновными в хищении средств через подконтрольные фирмы и невозврате кредитов. Они были осуждены на девять лет и 11,5 года колонии. Олегу Донских удалось скрыться. Ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск.

Тем временем Донских заявил, что знает о том, что находится в федеральном розыске, но не в курсе, за какие преступления. Также он рассказал, что с 2008 года проживает на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что хищения у Росагролизинга 600 млн рублей, которые совершили подручные экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, будут расследовать сотрудники ФСБ.